Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός

Ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε ότι ορισμένες χώρες – μεταξύ αυτών η Κίνα, η Ρωσία και η Γαλλία – έχουν επικοινωνήσει με την Τεχεράνη σχετικά με το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Γαριμπαμπαντί τόνισε πως το Ιράν κατέστησε σαφές πως προαπαιτούμενο για μια κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή είναι να μην υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, με αντικείμενο την κλιμακούμενη ένταση μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν κατά της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας για το περιστατικό.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, «ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και εξουδετερώθηκαν στον τουρκικό εναέριο χώρο».