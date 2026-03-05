Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεχίζεται για 6η ημέρα - Απανωτά «χτυπήματα» σε Ισραήλ, Λίβανο και Τεχεράνη

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται συνεχώς, καθώς το Ιράν και το Ισραήλ προχωρούν σε αμοιβαία πλήγματα. Παράλληλα, η Τεχεράνη στρέφει πλέον τις επιθέσεις της και προς αμερικανικούς στόχους που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου.

Σήμερα, ξημερώνει η 6η ημέρα του πολέμου, ενώ κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποιήθηκαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και πλήγματα στον Λίβανο και την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη: «Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η (σ.σ. αντιαεροπορική) άμυνα» στην ιρανική πρωτεύουσα, ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram.

Νωρίτερα, σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των επιθέσεων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/03), μετά από νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες ώρες ενεργοποιήθηκαν τρεις συναγερμοί εξαιτίας εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι από την έναρξη των εχθροπραξιών το Σάββατο έχει πλήξει και καταστρέψει περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν.

Ο εκπρόσωπός του Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.

Σύμφωνα με τον κ. Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Από το Σάββατο έχουν εκτοξευτεί «πολλές δεκάδες» πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ και «εκατοντάδες» εναντίον χωρών σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με τον ίδιο. Είχε διαβεβαιώσει την Τρίτη ότι η ισχύς πυρός του Ιράν μειώνεται.

Για πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «στρατιωτικούς στόχους» στην Ισφαχάν και στη Σιράζ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων.

Το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Νωρίτερα, όπως ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με ανακοίνωση των ΙDF και όσα μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, προκαλώντας την κήρυξη συναγερμών σε διάφορους τομείς της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως να αναφέρονται θύματα ως τώρα, κατά τις πληροφορίες μέχρι στιγμής.

Μετά από 7 ώρες χωρίς χτύπημα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν «πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά την ομοβροντία και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια.

Το Κατάρ απομάκρυνε κατοίκους γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε εσπευσμένα, «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.

«Οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των αρχών.

Η Σαουδική Αραβία είπε πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι τύπου κρουζ κοντά στην πόλη Αλ Χαρτζ (κεντρικά), την έκτη ημέρα του πολέμου που συνεχίζει να μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Τρεις πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν έξω από την πόλη Αλ Χαρτζ», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του βασιλείου μέσω X.

Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της Βηρυτού

Η νότια Βηρυτός, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν,αποτέλεσε στόχος νέου αεροπορικού βομβαρδισμού τις πρώτες πρωινές, μετά από διαταγή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους συνοικίας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετά τη διαταγή του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολά στη Βηρυτό», ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη διαταγή στον πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από συνοικία της Βηρυτού την οποία ετοιμάζεται να βομβαρδίσει διότι κατ’ αυτόν το κτίριο που θα γίνει στόχος «συνδέεται» με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Η προειδοποίηση αυτή —τη διατύπωσε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ— καταγράφεται μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών χθες Τετάρτη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, ιδίως με «άμεσες» συγκρούσεις στη Χιάμ, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κίνημα.

Μια πρώτη πτήση τσάρτερ αναχώρησε από την Μέση Ανατολή

Η αμερικανική διπλωματία γνωστοποίησε χθες, Τετάρτη ότι μια πρώτη πτήση τσάρτερ κατάφερε να φύγει από τη Μέση Ανατολή, την ώρα που πάνω από 17.500 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει στη χώρα τους, μετά το ξέσπασμα του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο.

«Άλλες πτήσεις θα οργανωθούν σε όλη την περιοχή», διαβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του, ζητώντας από τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να το γνωστοποιήσουν μέσω διαδικτύου.

Περίπου 8.500 υπήκοοι ΗΠΑ επέστρεψαν μόνο την Τρίτη, ανέφερε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον. Πρόσθεσε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρείχε συνδρομή σε σχεδόν 6.500 ανθρώπους και οι περισσότεροι Αμερικανοί έφυγαν με εμπορικές πτήσεις.

Αντίθετα με τη συνήθη πρακτική, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιβιβάζονται χωρίς κανένα κόστος στις πτήσεις τσάρτερ που οργανώνει η αμερικανική κυβέρνηση.

Η Ουάσιγκτον έδωσε οδηγία στους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή, ιδίως από την Αίγυπτο, ωστόσο ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων έχει μειωθεί θεαματικά.

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διότι δεν φρόντισε να υπάρχουν μέσα για την ταχεία αποχώρηση πολιτών των ΗΠΑ που προσπαθούσαν να φύγουν.

Τα ΗΑΕ, χώρα που σύμφωνα με τις αρχές έγινε στόχος 800 drones και 200 πυραύλων του Ιράν και θρηνεί τρεις νεκρούς, υπέστη ιρανικά πλήγματα εναντίον κρατών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ανοιχτό ενδεχόμενο να συμμετάσχει ο Καναδάς στον πόλεμο

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (05/03) ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο στρατιωτικής συμμετοχής της χώρας του στον πόλεμο που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κατηγορηματικά» τη συμμετοχή του στρατού του Καναδά, είπε έχοντας πλάι του τον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι στην Καμπέρα.

«Υποστηρίζουμε τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων.