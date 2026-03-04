Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ταυτοποιήθηκαν 4 από τους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες

Στη δημοσιότητα έδωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο στα στοιχεία και τις φωτογραφίες τεσσάρων εκ των έξι Αμερικανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ο μικρότερος εκ των οποίων ήταν 20 ετών.

Ειδικότερα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Τρίτη (03/03), πως σκοτώθηκαν οι:

Λοχαγός Κόντι Α. Χορκ, 35 ετών από τη Φλόριντα

Λοχίας Α' Τάξης Νόα Λ. Τίτγενς, 42 ετών, από τη Νεμπράσκα

Λοχίας Α' Τάξης Νικόλ Μ. Άρμορ, 39 ετών, από τη Μινεσότα

Λοχίας Ντέκλαν Τζ. Κόουντι, 20 ετών, από την Άιοβα

Και οι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (01/03), στο Κουβέιτ, ύστερα από επίθεση με drone. Ήταν μέλη της 103ης Διοίκησης Βιώσιμης Ανάπτυξης, μια μονάδα Εφέδρων του Στρατού με έδρα περιοχή της Άιοβα.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Σημειώνεται πως στο Κουβέιτ είχε λάβει χώρα και η κατάρριψη των τριών αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-15E Strike Eagleμ τα οποία, όπως επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές Αρχές, χτυπήθηκαν κατά λάθος από «φίλια πυρά».

Και τα έξι μέλη των πληρωμάτων τους προσγειώθηκαν με ασφάλεια, αφού εκτοξεύτηκαν από τα μαχητικά.

