Politico: Η έρευνα για τη Μογκερίνι μπορεί να εξελιχθεί σε «μεγάλη κρίση» για την ΕΕ

Την σοβαρότερη πρόκληση, σύμφωνα με το Politico, για την ΕΕ εδώ και δεκαετίες, αποτελεί η έρευνα για απάτη που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία είναι πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και νυν πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ.

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της ως πρόεδρος της Κομισιόν, και ενώ ήδη αντιμετωπίζει επικρίσεις για έλλειψη διαφάνειας και αυξανόμενες εντάσεις με την ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία, η φον ντερ Λάιεν πρέπει τώρα να αποφύγει τη δική της εμπλοκή σε ένα σκάνδαλο που φαίνεται να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της θητείας της.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ένας ανώτερος διπλωμάτης που εργάζεται σήμερα στην Επιτροπή συνελήφθησαν την Τρίτη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τα αιτήματα για τέταρτη πρόταση μομφής σε βάρος της προέδρου της Κομισιόν.

«Η αξιοπιστία των θεσμών μας διακυβεύεται», δήλωσε η Μανόν Ωμπρί, συμπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν οι κατηγορίες αποδειχθούν, θα επρόκειτο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στις Βρυξέλλες μετά την ομαδική παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ το 1999 λόγω καταγγελιών για οικονομικές ατασθαλίες.

Η αστυνομία συνέλαβε την πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι και τον Ιταλό διπλωμάτη Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Τι αναφέρει η έρευνα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει «σοβαρές υπόνοιες» ότι ένας διαγωνισμός το 2021–2022 για την ίδρυση διπλωματικής ακαδημίας στο Κολλέγιο της Ευρώπης —όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης— δεν διεξήχθη δίκαια και ότι ενδέχεται να στοιχειοθετούνται αδικήματα όπως απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Η υπόθεση αναμένεται να επιβαρύνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στη φον ντερ Λάιεν και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Ο Σαννίνο είχε μετακινηθεί πρόσφατα από την ΕΥΕΔ σε υψηλόβαθμη θέση στην Επιτροπή, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την πολιτική διάσταση.

Αξιωματούχος της ΕΕ υπερασπίστηκε τη φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ δεν της ανήκουν άμεσα, και ότι δεν είναι δίκαιο να της αποδίδεται ευθύνη για πιθανά λάθη άλλων υπηρεσιών. «Επειδή η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν είναι η πιο αναγνωρίσιμη ηγέτιδα στις Βρυξέλλες, της φορτώνουν τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αντιδράσεις

Το Κολλέγιο της Ευρώπης και η Επιτροπή αρνήθηκαν να σχολιάσουν επιμέρους πτυχές της υπόθεσης, με το Κολλέγιο να δηλώνει ότι παραμένει «δεσμευμένο στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και διαφάνειας».

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από ευρωσκεπτικιστικούς και λαϊκιστικούς κύκλους, με κυβερνητικούς εκπροσώπους και αξιωματούχους σε κράτη–μέλη να επιτίθενται στις Βρυξέλλες για «υποκρισία» σε θέματα κράτους δικαίου.

Τα σκάνδαλα στην ΕΕ

Οι έρευνες αυτές έρχονται μετά από σειρά σκανδάλων, όπως το «Qatargate» το 2022 και την έρευνα για πιθανή δωροδοκία από τη Huawei νωρίτερα φέτος. Παρότι προηγουμένως τέτοιες υποθέσεις αφορούσαν κυρίως το Ευρωκοινοβούλιο, η νέα υπόθεση αφορά άμεσα πρόσωπα υψηλού κύρους στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής θεσμικής κρίσης.

Εκπρόσωποι προσωπικού της ΕΕ προειδοποιούν ότι, αν επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, το πλήγμα για την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμών θα είναι «καταστροφικό», ενισχύοντας τον κυνισμό και τη δυσπιστία των πολιτών.

Όπως δήλωσε ανώνυμα αξιωματούχος της Επιτροπής: «Αυτό δεν είναι καλό για την ΕΕ. Τροφοδοτεί την εικόνα μιας ελίτ που δρα μέσα από άτυπα δίκτυα και χάρες».