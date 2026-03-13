Politico: Υποψίες για ένταση στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν

Διαφωνία στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρώτος εμφανίστηκε σκεπτικός στο σενάριο αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, όσο ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ήδη αποφασίσει την κήρυξη του πόλεμο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν στο Politico δύο ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι ο Βανς, ο οποίος επί μακρόν αποδοκιμάζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, έχει σταθεί υπέρ των επιθέσεων του Τραμπ στο Ιράν, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αποκάλυψαν ότι ο Αντιπρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι διαφωνεί κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών σταδίων.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν μήνες εικασιών, που ήθελαν τον Βανς να είναι πολύ πιο επιφυλακτικός αναφορικά με τη στρατιωτική δράση σε σχέση με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, ο Βανς είναι «σκεπτικός», «ανησυχεί για την επιτυχία» της επιχείρησης και «απλώς αντιτίθεται» στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο εν λόγω αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του πως ο ρόλος του Αντιπροέδρου είναι να παρέχει στον Πρόεδρο όλα τα πιθανά σενάρια για το τι θα μπορούσε να συμβεί, όμως «μόλις ληφθεί η απόφαση, τάσσεται πλήρως στο πλευρό του Προέδρου».

Η καταγεγραμμένη δυσπιστία του Βανς στην εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους, η οποία σφυρηλατήθηκε κατά τη θητεία του στο Σώμα των Πεζοναυτών στο Ιράκ, συνδυαστικά με τον συγκρατημένο σχολιασμό του για τις επιτυχίες της επιχείρησης, έχουν πυροδοτήσει τις φήμες για ρήγμα μεταξύ των δύο ανδρών.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βανς διαφοροποιεί τη θέση από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τους Χούθι στις αρχές του περασμένου έτους, ο Βανς φέρεται να έγραψε σε μια απόρρητη συνομιλία στο Signal με άλλους αξιωματούχους πως η κίνηση αυτή ήταν «λάθος».

Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε τη Δευτέρα την ύπαρξη αυτής της απόκλισης, χωρίς ωστόσο να δείχνει ενοχλημένος. «Ο Βανς ήταν, θα έλεγα, φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός από εμένα. Νομίζω ότι ήταν ίσως λιγότερο ενθουσιώδης για την έναρξη της επιχείρησης, αλλά παρέμεινε αρκετά ένθερμος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Mar-a-Lago.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Βανς, Taylor Van Kirk, απέδωσε τις πληροφορίες αυτές σε προσπάθειες διαρροών που στοχεύουν στην προβολή προσωπικών απόψεων τρίτων πάνω στον Αντιπρόεδρο, τονίζοντας ότι ο Βανς κρατά τις συμβουλές του προς τον Πρόεδρο ιδιωτικές. Παρομοίως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Anna Kelly, χαρακτήρισε τις προσπάθειες δημιουργίας χάσματος μεταξύ Τραμπ και Βανς ως «εντελώς άστοχες».