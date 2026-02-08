Ο Μόργκαν ΜακΣουίνι, επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, υπέβαλε την παραίτησή του την Κυριακή, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η αποχώρησή του συνδέεται ευθέως με την υπόθεση του λόρδου Πίτερ Μάντελσον, η οποία έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αναταραχή στο Λονδίνο.

Πολλοί βουλευτές των Εργατικών είχαν ήδη αποδώσει ευθύνες στον ΜακΣουίνι για την επιλογή του Μάντελσον ως πρεσβευτή στο Λονδίνο προς την Ουάσιγκτον, μια απόφαση που αμφισβητήθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν. Τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο Μάντελσον, όταν ήταν υπουργός Επιχειρήσεων, μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Παρότι ο Μάντελσον είχε απομακρυνθεί από το αξίωμα τον Σεπτέμβριο, οι νέες πιέσεις ενίσχυσαν τις εσωκομματικές αντιδράσεις και έφεραν τον Στάρμερ αντιμέτωπο με ερωτήματα για την κρίση και τις επιλογές του σε μια κρίσιμη διπλωματική θέση.