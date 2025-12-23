Πολιτική έκρηξη στην Αλβανία: Διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ στο γραφείο του Ράμα

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τη Δευτέρα το κέντρο των Τιράνων, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καθώς η υπόθεση διαφθοράς που αγγίζει την αναπληρώτριά του, Μπελίντα Μπαλούκου, βαθαίνει την πολιτική κρίση στη χώρα.

Η βουλευτική ασυλία της Μπαλούκου έχει μέχρι στιγμής αποτρέψει τη σύλληψή της, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και την κοινωνία.

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν μολότοφ εκτοξεύτηκαν προς το γραφείο του πρωθυπουργού. Οι συγκρούσεις οδήγησαν στη σύλληψη τεσσάρων διαδηλωτών, ενώ επτά ακόμη τέθηκαν υπό έρευνα.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και ένας διαδηλωτής υπέστη εγκαύματα μετά από ατύχημα με εύφλεκτο υλικό, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Τη διαμαρτυρία οργάνωσε ο Σαλί Μπερίσα και το Δημοκρατικό Κόμμα, λίγες ημέρες μετά το χάος που επικράτησε στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου βουλευτές συγκρούστηκαν και άναψαν φωτοβολίδες εντός της αίθουσας.

Ο Μπερίσα κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συστηματική λεηλασία» και υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις στοχεύουν στο να «σταματήσουν αυτή τη βία».

Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ζητούν την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, ώστε να προχωρήσουν σε σύλληψη και δίκη. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες περί χειραγώγησης δημόσιων διαγωνισμών σε μεγάλα έργα υποδομής, χαρακτηρίζοντάς τες «μισές αλήθειες» και «ψέματα».

4/4 PROTESTS ESCALATE



Unrest persists in Tirana with vows of "sustained pressure." EU accession hangs in balance amid anti-corruption push



One protester burned- police hold line



Will Balluku's arrest trigger crisis?#Corruption #discoring #Firstone #IQ160gr #Palasa pic.twitter.com/MddcaVCxhE — The Wonk (@thewonkin) December 23, 2025

Ως υπουργός Υποδομών, έχει υπό την εποπτεία της μερικά από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειακού Δρόμου των Τιράνων και της σήραγγας Λογάρα.

Ο Ράμα, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την αναπληρώτριά του και επέκρινε την υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς SPAK, κατηγορώντας την ότι «ομαλοποιεί τις προδικαστικές συλλήψεις» και ότι λειτουργεί με τρόπο που δεν συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, χαρακτήρισε το SPAK «νεογέννητο ίδρυμα» που είναι φυσικό να κάνει λάθη.

Απαντώντας στις εκκλήσεις για παραίτησή του, ο πρωθυπουργός απέφυγε να κλιμακώσει την αντιπαράθεση, λέγοντας ότι δεν θέλει να «εκθέσει» τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους οποίους περιέγραψε ως «απελπισμένους συμπατριώτες».

Ο Μπερίσα, ωστόσο, αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον Ράμα για νοθεία στις εκλογές και δηλώνοντας ότι «δεν έχει καμία νομιμοποίηση να παραμείνει ούτε μία μέρα ακόμη».

Με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την ασυλία της Μπαλούκου να αναμένεται τον Ιανουάριο, η πολιτική κρίση στην Αλβανία δείχνει να βαθαίνει, ενώ οι δρόμοι των Τιράνων παραμένουν το επίκεντρο της κοινωνικής και πολιτικής έντασης.