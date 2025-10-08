Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Απορρίφθηκε από τη Εθνοσυνέλευση η πρόταση μομφής για Μακρόν

Με πρόεδρο τον Εμάνουελ Μακρόν θα συνεχίσει η Γαλλία, όπως έκανε γνωστό η εφημερίδα «Le Figaro», αφού απορρίφθηκε από την Εθνοσυνέλευση η πρόταση αποπομπής του από τον προεδρικό θώκο.
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, τα μέλη του προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης έκριναν ως «μη αποδεκτή» την πρόταση μομφής κατά του Εμανουέλ Μακρόν που υπέβαλαν οι βουλευτές του κόμματος La France Insoumise.
Επομένως, η πρόταση δεν θα συζητηθεί ούτε σε επιτροπή ούτε στην ολομέλεια, ενώ δεν αναμένονται προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη νέου, ή του ίδιου, πολιτικού προσώπου στη Γαλλία.
Η απόφαση αυτή ήταν αναμενόμενη, δεδομένης της νέας σύνθεσης του προεδρείου. Τώρα είναι επίσημη, αναφέρουν σχετικά τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης για την υπόθεση του Εμάνουελ Μακρόν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης μόλις κήρυξε απαράδεκτη την πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, που υποβλήθηκε από το κόμμα La France Insoumise και υπογράφηκε από 104 βουλευτές της αριστεράς, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι οικολόγοι.
Οι βουλευτές μέλη του οργάνου αυτού χωρίστηκαν μεταξύ υπέρ, αποχές και κατά. Στην αριστερά, όπως ήταν αναμενόμενο, οι βουλευτές του κόμματος La France Insoumise Nadège Abomangoli και Clémence Guetté, αντιπρόεδροι του οργάνου, ψήφισαν υπέρ, όπως και οι παρόντες βουλευτές των οικολόγων και των σοσιαλιστών. Όλοι οι βουλευτές του κοινού βάθρου ψήφισαν κατά. Οι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν απείχαν. Τελικό αποτέλεσμα: 5 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά και 5 αποχές.
Με πληροφορίες από Le Figaro
