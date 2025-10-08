Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα προβεί σε διάγγελμα στις 9:30 τοπική ώρα (10:30 ώρα Ελλάδας) σήμερα, Τετάρτη, στο προαύλιο του πρωθυπουργικού Μεγάρου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Το διάγγελμα θα πραγματοποιηθεί πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι Οικολόγοι αναμένονται το μεσημέρι, ενώ εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν επίσης προσκληθεί αργότερα.

