Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα προβεί σε διάγγελμα στις 9:30 τοπική ώρα (10:30 ώρα Ελλάδας) σήμερα, Τετάρτη, στο προαύλιο του πρωθυπουργικού Μεγάρου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.
Το διάγγελμα θα πραγματοποιηθεί πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι Οικολόγοι αναμένονται το μεσημέρι, ενώ εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν επίσης προσκληθεί αργότερα.
- Οι τέσσερις άνθρωποι του Τσίπρα, οι αποστάσεις στο Ωδείο και οι ψυχραμένοι βιομήχανοι
- Το πρώτο πόρισμα της Nielsen: Αυτό είναι το κανάλι που προσπέρασε το MEGA στην κορυφή της τηλεθέασης
- Επιστρέφει στη ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης: Είχε τεθεί εκτός ΚΟ μετά το σχόλιο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Η συγκλονιστική ομιλία - «φωτιά» του Κολοκοτρώνη «προς τους νέους» στην Πνύκα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.