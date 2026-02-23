«Πολλοί θέλουν να με πυροβολήσουν»: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για τον 21χρονο εισβολέα στο Μαρ Α Λάγκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Καθαρά Δευτέρα (23/2) ότι «δεν γνωρίζω για πόσο καιρό θα παραμείνω στην εξουσία, πολλοί θέλουν να με πυροβολήσουν», σε μια τοποθέτηση που ερμηνεύεται ως έμμεση αναφορά στο περιστατικό εισβολής 21χρονου στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο την Κυριακή (22/2), ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων ασφαλείας.

US President Donald Trump says at a formal event that he does not know how long he will be around, adding that many people are “gunning” for him before pledging loyalty to his supporters. pic.twitter.com/opW6AIjiJi — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 23, 2026

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο για τις λεγόμενες «οικογένειες αγγέλων», δηλαδή συγγενείς θυμάτων εγκλημάτων που αποδίδονται σε παράτυπους μετανάστες.

Κατά την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε τον εαυτό του με ηγέτες που, όπως υποστήριξε, υπήρξαν «συνεπείς», κάνοντας ειδική αναφορά στους Τζον Φ. Κένεντι και Αβραάμ Λίνκολν, οι οποίοι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

«Κυνηγούν μόνο συνεπείς. Οπότε ίσως θέλω να είμαι λίγο λιγότερο συνεπής. Μπορούμε να το συγκρατήσουμε λίγο;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει υπάρξει στο παρελθόν στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας. Τον Ιούλιο του 2024 τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί από πυρά κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια, με έναν θεατή να χάνει τη ζωή του, ενώ δύο μήνες αργότερα σημειώθηκε νέο περιστατικό απειλής εναντίον του σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα.