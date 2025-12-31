Μενού

Πολωνία: Ουρές 20 χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο μετά από πυκνή χιονόπτωση

Ουρές 20 χιλιομέτρων σχημάτισαν οχήματα σε αυτοκινητόδρομο της Πολωνίας μετά από πυκνή χιονόπτωση που έπληξε την χώρα.

Reader symbol
Newsroom
Ουρές χιλιομέτρων στην Πολωνία λόγω χιονόπτωσης
Ουρές χιλιομέτρων στην Πολωνία λόγω χιονόπτωσης | Χ / @GDDKiA_Gdansk
  • Α-
  • Α+

Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε τεράστια δυσχέρεια στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα στη διάρκεια της νύχτας να σχηματιστούν τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σε μήκος έως και 20 χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Βαρσοβίας και της πόλης Γκντασκ, στη Βαλτική, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Εκατοντάδες άνθρωποι παρέμειναν για ώρες εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους σε συνθήκες πολύ χαμηλής θερμοκρασίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όπου και η κυκλοφορία ξεκίνησε να αποκαθίσταται, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7… άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν.

«Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας», συμπλήρωσε.

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι σημειώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, αλλά η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ