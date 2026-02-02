Πολωνία: Πρόστιμο 350 ευρώ στον υπουργό δικαιοσύνης για οδική παράβαση - Η δημόσια απάντησή του

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας τιμωρήθηκε με πρόστιμο διότι αρνήθηκε να παραχωρήσει προτεραιότητα σε μία πεζή, την ώρα που έδινε συνέντευξη οδηγώντας το αυτοκίνητό του, λίγες ημέρες προτού ανακοινώσει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της οδικής παραβατικότητας.

Στα πλάνα που κατέγραψε ο φακός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με έναν Πολωνό vlogger, ο Βάλντεμαρ Ζούρεκ, προφανώς αφηρημένος, εμφανίζεται να μην δίνει προτεραιότητα σε μια γυναίκα που επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο από μία διάβαση πεζών.

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek

przyłapany na wykroczeniu ❗

Nie przepuścił pieszej na przejściu.

🎥YT/Duzy w Maluchu pic.twitter.com/DM8Tmjtsxv — StopCham (@Stop_Cham) January 26, 2026

«Μετά την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που αφορά μία οδική παράβαση, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως διαπράχθηκε ένα αδίκημα», ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Κρακοβίας (νότια) στον λογαριασμό της στο Χ.

Και πρόσθεσε ότι «ο υπουργός Βάλντεμαρ Ζούρεκ αποδέχθηκε να αποποιηθεί την ασυλία του και να καταβάλει το επιβληθέν πρόστιμο», το ύψους του οποίου δεν έχει καθοριστεί.

Tak, w ocenie Policji popełniłem wykroczenie.



Tak, nie będę chował się za immunitetem, który przysługuje mi jako Prokuratorowi Generalnemu, i przyjmę mandat w tym tygodniu.



Na tym polega odpowiedzialność. Nie ma świętych krów. Popełniłem błąd i biję się w piersi. — Waldemar Żurek (@w_zurek) February 2, 2026

Ο υπουργός, που κατέχει επίσης τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο ύψους 1.500 ζλότι (350 ευρώ) και την αφαίρεση 15 πόντων εκ των συνολικά 20 στην άδεια οδήγησής του.

«Ναι, κατά την εκτίμηση της Αστυνομίας διέπραξα παράβαση. Ναι, δεν θα κρυφτώ πίσω από την ασυλία που μου αναλογεί ως Γενικός Εισαγγελέας και θα αποδεχθώ το πρόστιμο αυτή την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες. Έκανα λάθος και αναλαμβάνω την ευθύνη», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Τον περασμένο χρόνο, η Πολωνία, μια χώρα με 37,3 εκατομμύρια κατοίκους, κατέγραψε 1.651 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα, ένας αριθμός μειωμένος κατά 13%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.