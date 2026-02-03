Πολωνία: Στο μικροσκόπιο των αρχών οι σχέσεις ανάμεσα σε Έπσταϊν και ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν καθώς ανακοινώθηκε από τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ ότι η Πολωνία θα ξεκινήσει έρευνα για πιθανές σχέσεις ανάμεσα στον σεξουαλικό παραβάτη και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς και για τις συνέπειες που τυχόν είχαν για την χώρα.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι οι αρχές θα ορίσουν ομάδα που θα ερευνήσει τυχόν συνέπειες που είχαν για την Πολωνία τα εγκλήματα του Έπσταϊν και κυρίως η ενδεχόμενη εμπλοκή του με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Τόσο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και η ρωσική πρεσβεία στην Βαρσοβία δεν ανταποκρίθηκαν σε γραπτά αιτήματα για σχολιασμό.

«Ολο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο όλα οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η αυξανόμενη πιθανότητα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να συνοργάνωσαν αυτήν την επιχείρηση. Το μόνο που αυτό μπορεί να σημαίνει είναι ότι έχουν επίσης στην κατοχή τους ενοχοποιητικό υλικό κατά πολλών ακόμη εν ενεργεία σήμερα ηγετών», πρόσθεσε.

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο που είχε κάνει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τον Δεκέμβριο λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο αποκαλύπτει την υποκρισία των δυτικών ελίτ.

«Εδώ, όπως κατάλαβα, βρίσκονταν όλοι οι δυτικοί κένσορες που περιφρονούσαν την Ρωσία και μας έκαναν μάθημα για την “δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα” σε ενδιαφέρουσες πόζες με ομοίως ενδιαφέρουσες παρέες αναψυχής», είχε δηλώσει η Ζαχάροβα μέσω του Telegram.