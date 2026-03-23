Πολύνεκρη η συντριβή αεροσκάφους στην Κολομβία: Πέθαναν τουλάχιστον 8 και τραυματίστηκαν πάνω από 80

Μέχρι στιγμής από την συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Κολομβία υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 8 άνθρωποι, ενώ έχουν τραυματιστεί 80.

Αεροσκάφος | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ
Τραγικός ο απολογισμός, μετά την συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, καθώς μέχρι στιγμής υπολογίζονται τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες, εκ των οποίων 14 σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Πουτουμάγιο – της περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο. Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

Νωρίτερα, ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

