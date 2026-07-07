Τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Πορτογαλία, καθώς λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 20 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, και το τροχαίο συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας.

PSP confirma: duas mulheres mortas e 20 feridos em atropelamento de autocarro em Agualva-Cacém https://t.co/ePtWlc12SZ pic.twitter.com/HFECJv1jJk — Correio da Manhã (@cmjornal) July 7, 2026

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας, ενώ το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει ότι είκοσι άτομα τραυματίστηκαν εκ των οποίων τα τρία πιο σοβαρά. Μεγάλη ομάδα διασωστών και μια μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.