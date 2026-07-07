Τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Πορτογαλία, καθώς λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 20 να τραυματιστούν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, και το τροχαίο συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας.
Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας, ενώ το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει ότι είκοσι άτομα τραυματίστηκαν εκ των οποίων τα τρία πιο σοβαρά. Μεγάλη ομάδα διασωστών και μια μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.
Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.
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