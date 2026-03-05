Πώς η διακοπή του ίντερνετ θέτει σε κίνδυνο τους Ιρανούς: «Δεν ξέρουμε ούτε τι συμβαίνει λίγα τετράγωνα πιο πέρα»

Εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, έχει διακοπεί σε μεγάλο βαθμό οι σύνδεση με το ίντερνετ στο Ιράν και χιλιάδες πολίτες είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, τις νέες πληροφορίες. μη ξέροντας πού έχουν συμβεί οι επιθέσεις, ποιες ιατρικές εγκαταστάσεις επηρεάζονται και πού πρόκειται να συμβούν νέοι γύροι βομβαρδισμών.

Καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν περιορισμένες ή αντιφατικές πληροφορίες για τις αεροπορικές επιδρομές, και οι εντολές εκκένωσης από τις επιτιθέμενες χώρες παραμένουν αόρατες για τους περισσότερους πολίτες, η διακοπή του διαδικτύου κινδυνεύει να αυξήσει το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Guardian κατάφερε να μιλήσει με έναν μικρό αριθμό Ιρανών μέσα στη χώρα που μπόρεσαν για λίγο να συνδεθούν μέσω VPN ή τερματικών Starlink. «Οι πληροφορίες σχεδόν δεν περνούν», είπε ο Άλι, που βρίσκεται στην Τεχεράνη. «Αν δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Ούτε για άλλες πόλεις, ούτε καν για το τι συμβαίνει λίγα τετράγωνα πιο πέρα».

«Κυκλοφορεί αυτή η πεποίθηση ότι αυτή τη φορά στοχεύονται μόνο στρατιωτικές βάσεις και όχι κατοικημένες περιοχές», είπε ο Άλι. «Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι αυτό. Αμφιβάλλω».

Πότε έγινε η πλήρη διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης το Σάββατο, το Ιράν βυθίστηκε σε σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου, η οποία πλέον διαρκεί πάνω από 100 ώρες, σύμφωνα με τον Doug Madory, διευθυντή ανάλυσης διαδικτύου στην Kentik.

Η κίνηση στο διαδίκτυο του Ιράν ήταν «περίπου στο 1% των κανονικών επιπέδων», ανέφερε την Πέμπτη ο οργανισμός παρακολούθησης της ελευθερίας του διαδικτύου NetBlocks. Εξωτερικά δεδομένα δείχνουν ότι, παρόλο που κάποια υποδομή έχει υποστεί ζημιές, η διακοπή φαίνεται να έχει επιβληθεί από την ίδια την κυβέρνηση.

Το τρέχον μπλακάουτ δεν είναι τόσο απόλυτο όσο το κλείσιμο του Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια πανεθνικών διαδηλώσεων – το εγχώριο διαδίκτυο και τα εσωτερικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας φαίνεται να λειτουργούν εν μέρει. Ωστόσο, πολλοί Ιρανοί παραμένουν σχεδόν πλήρως αποκομμένοι από τον έξω κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι, παρότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «προειδοποιήσεις» εκκένωσης για περιοχές στο Ιράν που ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν, οι ειδικοί λένε ότι σχεδόν σίγουρα αυτές δεν φτάνουν στους περισσότερους αμάχους στις συγκεκριμένες ζώνες. Οι IDF δεν είχαν απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Μια ιρανική πηγή σε πόλη του βορρά, που μπόρεσε να συνδεθεί στο διαδίκτυο μόνο για λίγα λεπτά πριν αποκοπεί ξανά, είπε ότι καμία προειδοποίηση για αεροπορικές επιδρομές δεν φτάνει στον πληθυσμό.

Πώς τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των Ιρανών

Αρκετές αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές έχουν πλήξει αστικές περιοχές - συμπεριλαμβανομένων κατοικιών γύρω από την Τεχεράνη και του νοσοκομείου Γκάντι της πρωτεύουσας, το οποίο υπέστη ζημιές όταν βομβαρδίστηκε ένας παρακείμενος πύργος μετάδοσης της κρατικής τηλεόρασης.

Την Τετάρτη, ο Εσμαΐλ Μπακάεϊ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, απαρίθμησε 33 αστικές περιοχές που, όπως είπε, είχαν πληγεί ή είχαν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, νοσοκομείων ή αγορών. Το χειρότερο συμβάν μαζικών θυμάτων του πολέμου μέχρι στιγμής είναι η επίθεση στο δημοτικό σχολείο Μινάμπ, στην οποία αναφέρθηκαν τουλάχιστον 168 νεκροί, κυρίως μικρά παιδιά.

Οι υποδομές υγείας δέχονται επίσης πυρά. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία της Ερυθράς Ημισελήνου, επτά από τις βάσεις και τα παραρτήματά τους είχαν υποστεί ζημιές από τον βομβαρδισμό, καθώς και τρία οχήματα διάσωσης και 14 ιατρικά και φαρμακευτικά κέντρα.

Το Πρακτορείο Ειδήσεων των Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο καταγράφει τα θύματα αμάχων στον πόλεμο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το κλείσιμο επηρέαζε ήδη την ικανότητα των Ιρανών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να οργανώνουν ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ή να ελέγχουν τις οικογένειές τους. «Κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιθέσεων, μια πανεθνική διακοπή του διαδικτύου δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα - επηρεάζει άμεσα τη ροή πληροφοριών, την ικανότητα διεξαγωγής επιτόπιας επαλήθευσης, την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες ασφαλείας και την επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών»