Πώς το Μουντιάλ έφερε το Πράσινο Ακρωτήρι στην κορυφή: Η τρομακτική αύξηση που κανείς δεν φανταζόταν

Το Πράσινο Ακρωτήριο δεν κερδίζει πλέον τις εντυπώσεις μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά και στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Expedia, η φετινή ηρωική πορεία της αφρικανικής χώρας στο ποδόσφαιρο εκτόξευσε τις διαδικτυακές αναζητήσεις για ταξίδια προς τα νησιά της κατά 265%.

Αυτό το μικρό σύμπλεγμα δέκα ηφαιστειακών νησιών, με πληθυσμό μόλις 491.233 κατοίκων, μαγνήτισε το ενδιαφέρον του πλανήτη χάρη στην εντυπωσιακή του εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η απήχηση της ομάδας ήταν τόσο ισχυρή στο κοινό, που συμπαρέσυρε συνολικά τον κλάδο, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 55% στις αναζητήσεις για νησιωτικές αποδράσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η ανέλπιστη αυτή φρενίτιδα εξασφάλισε στο Πράσινο Ακρωτήριο μια ξεχωριστή θέση στη λίστα της Expedia με τα κορυφαία νησιά παγκοσμίως για το 2026. Ενώ η πλατφόρμα παραδοσιακά κατηγοριοποιεί τους προορισμούς με κριτήρια όπως ο ρομαντισμός, η οικογένεια, η ευεξία, η φύση ή η προσιτή πολυτέλεια, η περίπτωση του Πράσινου Ακρωτηρίου ήταν μοναδική.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Melanie Fish, ειδική στα ταξίδια και εκπρόσωπος της εταιρείας:

«Η λίστα είχε ήδη οριστικοποιηθεί, μέχρι που ένας προορισμός προκάλεσε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό στους οπαδούς του ποδοσφαίρου, που αναγκαστήκαμε να του δώσουμε ένα δικό του, ξεχωριστό βραβείο».

Έτσι, το Πράσινο Ακρωτήριο στέφθηκε επίσημα ως το καλύτερο νησί «με έμπνευση από το ποδόσφαιρο».