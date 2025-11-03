«Χαρισματικός, με ευφυή βιντεάκια στο TikTok»: Ο Ζοχράν Μαμντάνι υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, (Zohran Mamdani) έγινε από ελάχιστα γνωστός βουλευτής της πολιτείας της Νέας Υόρκης, σε υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με Γάλλους και Βρετανούς πολιτικούς να λένε ότι «η νίκη του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών είναι ήδη ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός».

Σύμβουλοι στρατηγικής κομμάτων ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και θέλουν να δουν αν η εκστρατεία του Mamdani, η οποία έχει επικεντρωθεί σε ζητήματα προσιτότητας, θα λειτουργήσει στις πόλεις και τις περιφέρειές τους τόσο καλά όσο το έκανε για αυτόν στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη - και ενδεχομένως στις γενικές εκλογές της Τρίτης.

Για παράδειγμα, η Manon Aubry, η Γαλλίδα συμπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — η οποία συγκεντρώνει τους δημοκρατικούς σοσιαλιστές της Ευρώπης, τους αριστερούς λαϊκιστές και ορισμένους κομμουνιστές νομοθέτες — ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, όπου παρακολούθησε την προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι.

Η Aubry και το κόμμα της, France Unbowed, βλέπουν την Mamdani ως παράδειγμα για το πώς να επιφέρουν «ριζική αλλαγή» καθώς επιδιώκουν να κάνουν μια θραύση στις δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε όλη τη Γαλλία το 2026.

Το αντικαπιταλιστικό κόμμα της Γερμανίας, «The Left», έστειλε τέσσερις αξιωματούχους στο Μεγάλο Μήλο για να συναντηθούν με αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής στρατηγικής της προεκλογικής εκστρατείας του Mamdani, Morris Katz.

Η συμπρόεδρος του κόμματος Ines Schwerdtner και ο Maximilian Schirmer, συμπρόεδρος του παραρτήματος της Αριστεράς στο Βερολίνο, πραγματοποίησαν επίσης επίσκεψη.

Τα social media το δυνατό χαρτί του Μαμντάνι

Οι καμπάνιες στα social media, αποτελούν ένα ιδιαίτερο χαρτί στην εκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι. Σε συνδυασμό με στην ικανότητά του να αξιοποιεί τις ανησυχίες των Νεοϋορκέζων - θέτοντας την προσιτή τιμή και τη στέγαση στο επίκεντρο της καμπάνιας του, του έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο χαρισματικός 33χρονος, όπως ανέφερε ο Guardian, δημοσιεύει τακτικά κομψά βίντεο στο TikTok και το Instagram που έχουν βοηθήσει στην αύξηση του προφίλ του και στην προσέλκυση ενός αριθμού ψηφοφόρων και εθελοντών.

Ο Μαμντάνι ξεκίνησε αυτήν την καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη επιτυχία. Είχε ήδη δημοσιεύσει βίντεο ως μέλος της πολιτειακής συνέλευσης της Νέας Υόρκης, αλλά τον Νοέμβριο ήρθε η μεγαλύτερη καμπάνια του μέχρι τώρα.

Το πρώτο βίντεο της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία έδειχνε τον Mamdani να περπατάει στη Νέα Υόρκη, μιλώντας για το κόστος ζωής με έναν αργό ρυθμό hip-hop.

Σύστησε τον Mamdani στο κοινό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - παρουσιάζοντάς τον ως έναν νεαρό, ελκυστικό ξένος που ήταν πρόθυμος να επικρίνει το βάθος των προβλημάτων της Νέας Υόρκης.

Και αυτό ήταν ένα σταθερό χαρακτηριστικό του γιατί τα βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτούργησαν τόσο καλά: φαίνονται ωραία, αλλά μεταφέρουν αδιάκοπα το μήνυμα.