Πώς περνάει ο Diddy τις ώρες του στη φυλακή - Η «περιζήτητη» θέση στην...Εκκλησία

Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τον Sean Diddy Combs και τη ζωή του στη φυλακή καθώς μετρά περίπου ενάμιση μήνα πίσω από τα σίδερα. Ο σταρ φέρεται να είναι εργαζόμενος στο παρεκκλήσι και να έχει εγγραφεί σε εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, σύμφωνα με έγγραφα της φυλακής που εξασφάλισε αποκλειστικά το CBS News.

Επίσης, βρέθηκε αντιμέτωπος με πειθαρχικές κυρώσεις για μια μη εξουσιοδοτημένη τηλεφωνική κλήση, λίγες μόνο ημέρες μετά τη μεταφορά του σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ, με την πιθανότητα να χάσει προσωρινά το τηλέφωνό του και τα προνόμια του ως αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι Κομπς μεταφέρθηκε στις φυλακές Φορτ Ντιξ στις 30 Οκτωβρίου, (πριν βρισκόταν στη φυλακή της Νέας Υόρκης) αφού καταδικάστηκε σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια φυλάκισης για κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία.

Τι κάνει ο Diddy στη φυυλακή

Πιο συγγεκριμένα, τα έγγραφα από τη φυλακή, που είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι ο Diddy εργάζεται ως βοηθός ιερέα, η οποία θεωρείται μία από τις πιο επιθυμητές θέσεις στις φυλακές Fort Dix.

Ένας πρώην επίτροπος φυλακών δήλωσε στο CBS News ότι οι εργασίες ποικίλλουν, αλλά συνήθως οι κρατούμενοι διατηρούν τη θρησκευτική βιβλιοθήκη του ιερέα, καθαρίζουν το γραφείο τους και βοηθούν στην τήρηση αρχείων.

Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Combs, Juda Engelmayer, δήλωσε στο CBS News: «Εργάζεται στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησίου, όπου περιγράφει το περιβάλλον ως ζεστό, σεβαστό και ικανοποιητικό».

Αυτό που κάνει αυτή τη θέση «περιζήτητη» είναι ότι έχει κύρος μέσα στη φυλακή, είπε ο πρώην επίτροπος. «Επιτρέπει στον κρατούμενο να εργάζεται σε ιδιωτικό γραφείο, συχνά με κλιματισμό, και οι ιερείς συχνά φέρνουν φαγητό για θρησκευτικές λειτουργίες, το οποίο μπορούν να μοιραστούν με τον βοηθό».

Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος που εργάστηκε σε ομοσπονδιακές φυλακές για περισσότερα από 20 χρόνια δήλωσε στο CBS News ότι το παρεκκλήσι είναι ένα από τα λίγα μέρη όπου οι κρατούμενοι μπορούν να συναθροίζονται ελεύθερα.

Οι ιερείς μπορούν επίσης να επιτρέψουν στους βοηθούς τους να προετοιμάσουν μια λίστα κλήσεων, η οποία λέει στους αξιωματικούς ποιοι κρατούμενοι επιτρέπεται να φύγουν από το κελί τους για να πάνε σε προγράμματα ή ιατρικά ραντεβού. Οι βοηθοί θα μπορούσαν να προσθέσουν τις διασυνδέσεις ή τους φίλους τους στη λίστα.

Ο Combs, ο οποίος είπε ότι μεγάλωσε ως Καθολικός, έχει μιλήσει δημόσια για το ότι δεν ταυτίζεται με κάποιο συγκεκριμένο δόγμα, αν και τα τελευταία χρόνια έχει αναφερθεί στον Θεό αρκετές φορές. Το 2017, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Θεός μας βάζει όλους σε πράγματα για λόγους» και εθεάθη να διαβάζει τη Βίβλο στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Diddy: Το τηλεφώνημα σε άγνωστη γυναίκα μέσα από το κελί

Μέσα σε λίγες ημέρες από την άφιξή του στη φυλακή, ο Combs βρέθηκε σε μπελάδες: Πραγματοποίησε μια τριμερή τηλεφωνική κλήση στις 3 Νοεμβρίου, παραβιάζοντας τους κανόνες της φυλακής. Είπε στους αξιωματούχους ότι επρόκειτο για μια συζήτηση με τη νομική του ομάδα σχετικά με την έκδοση δήλωσης στους New York Times.

Το Γραφείο Φυλακών απαγορεύει στους κρατούμενους να προσθέτουν πολλά άτομα σε μια κλήση και οι κρατούμενοι μπορούν να μιλούν μόνο με άτομα σε τηλέφωνα φυλακών από προηγουμένως εγκεκριμένες λίστες κλήσεων, σύμφωνα με τους μακροχρόνιους κανόνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τηλεφώνησε σε μια ανώνυμη γυναίκα και περίπου στα μισά της κλήσης τους, ο Combs είπε ότι χρειαζόταν να μιλήσει με κάποιον που περιγράφεται ως «το ψηφιακό άτομο» σχετικά με τα ιστολόγια.

Η γυναίκα ρώτησε την Combs αν έπρεπε να προσθέσει αυτό το άτομο στην κλήση και εκείνος είπε «ναι». Ο Combs μίλησε πρώτα σύντομα με τη γυναίκα για την οργάνωση επισκεπτών για το Σαββατοκύριακο και πρότεινε να φέρουν μετρητά — «200 άτομα». Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πώς σκόπευε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Οι κανονισμοί της φυλακής απαγορεύουν στους επισκέπτες να φέρνουν συνάλλαγμα εκτός από κέρματα για τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης.

Αφού τελείωσαν να μιλάνε για το δικαίωμα επίσκεψης, η γυναίκα πρόσθεσε έναν άγνωστο άνδρα στην κλήση — παρακάμπτοντας τους κανόνες της φυλακής.

Ο Diddy εξήγησε αργότερα ότι μιλούσε με τη δικηγόρο του και εκείνη πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής νομικών επικοινωνιών θα επεξεργαστεί μια δήλωση για την έγκρισή του, η οποία θα αποσταλεί στους Times. Είπε ότι δεν μιλούσαν για ιστολόγια. Δεν έγινε σαφές γιατί ο Combs συνέτασσε μια δήλωση για τον ειδησεογραφικό οργανισμό.

Οι κλήσεις μεταξύ πολλών ατόμων απαγορεύονται στις φυλακές λόγω ανησυχιών ότι οι κρατούμενοι θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν για να συντονίσουν εγκληματικές δραστηριότητες, όπως λαθρεμπόριο ναρκωτικών, βία συμμοριών ή εκφοβισμό μαρτύρων. Ωστόσο, τέτοιες κλήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για πιο αθώους σκοπούς, όπως η ταυτόχρονη συνομιλία με δύο αγαπημένα πρόσωπα.

Η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά

Ο Diddy έχει τοποθετηθεί στη μονάδα Προγράμματος Θεραπείας Απεξάρτησης από Ναρκωτικά (RDAP), γνωστή ως το πιο εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά του Γραφείου.

Οι ποινές μπορούν να μειωθούν έως και ένα έτος με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, σύμφωνα με το Γραφείο Φυλακών.

«Ο κ. Combs συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Κατάχρησης Ναρκωτικών σε Κατοικίες (RDAP) και έχει πάρει στα σοβαρά τη διαδικασία αποκατάστασής του από την αρχή», δήλωσε ο Engelmayer. «Είναι πλήρως αφοσιωμένος στο έργο του, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και έχει δεσμευτεί για θετική αλλαγή».