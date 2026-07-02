Πώς θα είναι οι μεγάλες πόλεις το 2100: Η ανατρεπτική έρευνα του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης

To «μπούκωμα» στις μαγάλες πόλεις και η ασφυκτική ατμόσφαιρα, αποτελεί κανόνα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ωστόσο, μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης δείχνει ότι δεν θα είναι αυτή η εικόνα των πόλεων το 2100.

Ερευνητές από το Κέντρο Επιστήμης Πολυπλοκότητας, το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και το Πανεπιστήμιο Διεπιστημονικής Μεταμόρφωσης Πληροφορικής της Αυστρίας εξέτασαν δεκαετίες αστικής ανάπτυξης για να κατανοήσουν πού είναι πιθανό να ζουν οι άνθρωποι στο μέλλον.

Προέκυψε ότι, καθώς οι χώρες αστικοποιούνται περισσότερο, οι μικρότερες πόλεις αρχίζουν να καλύπτουν τη διαφορά και οι μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές χάνουν μέρος του πλεονεκτήματός τους.

Συγκεκριμένα τα ευρήατα του Complexity Science Hub στην Ελβετία, υποδηλώνουν ότι οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου μπορεί να αναπτύσσονται πιο αργά από ό,τι προέβλεπαν πολλές προηγούμενες προβλέψεις.

Η νέα μελέτη εκτιμά ότι έως το 2100, το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις με περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι έχουν υποδείξει οι τρέχουσες προβλέψεις τάσεων.

450 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις τα επόμενα χρόνια

«Σε σύγκριση με την απλή παρέκταση των τρεχουσών τάσεων, το μοντέλο μας προβλέπει περίπου 450 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους που θα ζουν σε πόλεις με πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους έως το 2100 - μια διαφορά πολύ μεγαλύτερη από τον τρέχοντα πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Musso.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτερες πόλεις δεν συνεχίζουν να προσελκύουν ανθρώπους με τον ίδιο ρυθμό για πάντα. Αντίθετα, τα αστικά συστήματα φαίνεται να κινούνται μέσα από έναν κύκλο ζωής.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης μιας χώρας, οι μεγαλύτερες πόλεις επεκτείνονται πολύ πιο γρήγορα επειδή προσφέρουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση θέσεων εργασίας, εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και άλλων υπηρεσιών.

Αργότερα, αυτό το πλεονέκτημα γίνεται λιγότερο έντονο καθώς η ανάπτυξη εξαπλώνεται σε άλλες αστικές περιοχές και μικρότερες πόλεις.

Μάλιστα, τα ευρήματα έδειξαν ότι πόλεις με περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους σε λιγότερο αστικοποιημένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών χωρών στην Ασία και την Αφρική, αναπτύχθηκαν περίπου 7,3% ταχύτερα από τον μέσο όρο της πόλης στην αντίστοιχη χώρα τους, στο διάστημα 1975 - 2025.

Στα προίσματα, εγκυρότητα προσδίδει το γεγονός ότι , οι χώρες σε όλο τον κόσμο τείνουν να ακολουθούν αξιοσημείωτα παρόμοια πρότυπα ανάπτυξης πόλεων.