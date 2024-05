Πώς ξεκίνησε το παγκόσμιο trend «All Eyes on Rafah» - Η προέλευσή του

Τις τελευταίες ημέρες περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, αρκετές χιλιάδες από αυτούς στην Ελλάδα, έχουν κοινοποιήσει μία χαρακτηριστική φωτογραφία –φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη– στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Το All Eyes on Rafah έχει γίνει παγκόσμιο trend, και δικαίως.

To Forbes ψάχνει τις ρίζες του παγκόσμιου συνθήματος, που συνέδεσε τους ανθρώπους σε έναν κοινό σκοπό. Να σταματήσει η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα (σ.σ. πόλη στη Λωρίδα της Γάζας) και να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες αθώα θύματα.

Σύμφωνα με το Forbes, την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα, το σύνθημα φαίνεται πως μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία.

Το «All Eyes on Rafah», σε τέσσερις λέξεις εκφράζει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της εκεχειρίας και κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Η ευαισθητοποίηση για τα όσα γίνονται στον παλαιστινιακό θύλακα είναι πιο σημαντική, καθώς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το «All Eyes on Rafah»

Όπως σημειώνει σχετικά το Forbes, το σύνθημα φαίνεται να προήλθε από ένα σχόλιο του Rick Peeperkorn, διευθυντή του Γραφείου Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών του ΠΟΥ, ο οποίος τον Φεβρουάριο δήλωσε ότι «Όλα τα μάτια πρέπει να είναι στραμμένα στη Ράφα», λίγες ημέρες αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να δημιουργηθεί σχέδιο εκκένωσης της πόλης πριν από τις προγραμματισμένες επιθέσεις για την εξάλειψη των τελευταίων προπυργίων της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς.

Το «All Eyes on Rafah» ζητάει απ' όλους όσοι ενδιαφέρονται για το Παλαιστινιακό, να μην στρέφουν αλλού το βλέμμα τους για τα όσα συμβαίνουν στην πόλη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας.

Άξιο αναφοράς είναι ότι στη μικρή, πυκνοκατοικημένη πόλη έχουν καταφύγει έως και 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν διαφύγει από τις βίαιες μάχες σε άλλα σημεία της Γάζας, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του.

Οργανώσεις και ΜΚΟ, όπως η Save the Children, η Oxfam, οι Americans for Justice in Palestine Action, η Jewish Voice for Peace και η Palestine Solidarity Campaign, επανέλαβαν στη συνέχεια το σύνθημα και χρησιμοποιήθηκε ως σύνθημα σε διαδηλώσεις στο Παρίσι, το Λονδίνο, την Ολλανδία, τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και αλλού.

Υπάρχουν περισσότερες από 195.000 αναρτήσεις με εκατομμύρια προβολές για το hashtag #AllEyesOnRafah στο TikTok και το θέμα έγινε trend στο Instagram την Τρίτη, στο οποίο έχουν γίνει άλλες σχεδόν 100.000 αναρτήσεις.

Τα πιο δημοφιλή βίντεο στο TikTok προέρχονται από τον Παλαιστίνιο Αμερικανό ποπ τραγουδιστή, Zach Matari, οι αναρτήσεις του οποίου έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές αυτόν τον μήνα.