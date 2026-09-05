Πόση ώρα πριν πρέπει να φτάνουμε στο αεροδρόμιο για να μην χάνουμε την πτήση - Μια ειδικός απαντά

Eνώ μπορεί να πιστεύετε ότι η εμφάνιση στο αεροδρόμιο 1,5 ώρα πριν από την αναχώρηση είναι αρκετή ώστε να μην χάσετε την πτήση σας, μια ειδικός ταξιδιών, η Hayley Sparkes προειδοποιεί ότι οι νέες διαδικασίες στα σύνορα της ΕΕ θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι οι ταξιδιώτες πρέπει να φτάνουν στο αεροδρόμιο πολύ νωρίτερα.

Ως ειδικός στον ταξιδιωτικό κλάδο, η Hayley εμφανίζεται συχνά στον Τύπο προσφέροντας τις γνώσεις και την εξειδικευμένη ταξιδιωτική της καθοδήγηση, ενώ παράλληλα εμφανίζεται σε μια σειρά σε prime-time για το Channel 5.

Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) επιβάλλει βιομετρικούς ελέγχους για πολλούς ταξιδιώτες εκτός ΕΕ, δημιουργώντας ατελείωτες ουρές σε ορισμένα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Μιλώντας στην TravelTime Travel Insurance, η Χέιλι περιέγραψε γιατί η άφιξη στο αεροδρόμιο ακόμη νωρίτερα θα μπορούσε να σας προστατεύσει από το να χάσετε την πτήση σας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αεροπορική εταιρεία δεν φέρει απαραίτητα ευθύνη εάν μια εκτεταμένη ουρά στον έλεγχο διαβατηρίου ή ασφαλείας έχει ως αποτέλεσμα να χάσετε την πτήση σας.

Σε ερώττηση για το πόσο επιπλέον χρόνο πρέπει να φτάνουμε στο αεροδρόμιο, λόγω των νέων κανονισμών της ΕΕ που προκαλούν μεγαλύτερες ουρές.

Η Hayley είπε: «Προσωπικά, θα διέθετα τουλάχιστον μία επιπλέον ώρα, ειδικά σε πολυσύχναστα αεροδρόμια, κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού ή αν ταξιδεύετε με παιδιά, ηλικιωμένους συγγενείς ή οποιονδήποτε χρειάζεται ειδική βοήθεια. Το λάθος είναι να σκεφτείτε, "Έχω μιάμιση ώρα πριν από την πτήση μου, όλα θα πάνε καλά". Πρέπει να θυμάστε ότι ενδεχομένως να έχετε check-in, παράδοση αποσκευών, ασφάλεια και έλεγχο συνόρων, επομένως πρέπει να προβλέψετε επιπλέον χρόνο.»

Ως μεγαλύτερα λάθη που θα μπορούσαν να κάνουν οι ταξιδιώτες όταν αντιμετωπίζουν μεγάλες ουρές στα σύνορα της ΕΕ, η ειδικός απάντησε:

«Νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος είναι να πανικοβάλλεστε και να μένετε σιωπηλοί. Αν δείτε ότι πλησιάζετε επικίνδυνα στην ώρα της πτήσης σας, μιλήστε με το προσωπικό του αεροδρομίου. Μην στέκεστε απλώς στην ουρά ελπίζοντας ότι θα μετακινηθεί ξαφνικά. Μπορεί να υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει το προσωπικό για να σας βοηθήσει να περάσετε πιο γρήγορα».

«Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμα διαβατήρια και κάρτες επιβίβασης, ώστε να μην χάνετε πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας στις τσάντες για να τις βρείτε. Είναι πάντα μια έξυπνη ιδέα να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης των καρτών επιβίβασής σας σε περίπτωση που το Wi-Fi ή η περιαγωγή δεδομένων σας δεν λειτουργούν», συμπλήρωσε.