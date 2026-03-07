Πού είναι οι Χούθι όσο «φλέγεται» η Μέση Ανατολή; Η στρατηγική και οι πιθανοί στόχοι τους

Η ηγεσία των ντε φάκτο ηγετών Χούθι στην Υεμένη, εμφανίζεται επιφυλακτική να εμπλακεί ανοιχτά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, φοβούμενοι για ισραηλινά αντίποινα.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει έντονη αναταραχή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα που στόχευσαν πρώτα την Τεχεράνη επεκτάθηκαν σε πολλές αραβικές πόλεις, όπως το Άμπου Ντάμπι, η Ντόχα, η Μανάμα και η Βηρυτός.

Μέσα σε αυτό το κύμα κλιμάκωσης που πλήττει αρκετές χώρες, η Υεμένη μένει φαινομενικά τουλάχιστον αμέτοχη. Το κίνημα των Χούθι, σύμμαχος του Ιράν, έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Η συγκρατημένη στάση των Χούθι

Ωστόσο, την εβδομάδα που ακολούθησε τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι Χούθι περιορίστηκαν σε δηλώσεις και μαζικές διαδηλώσεις κατά των επιθέσεων.

Παραμένει ασαφές αν θα συνεχίσουν να απέχουν από τη σύγκρουση. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή της αντάρτικης οργάνωσης παραμένει πιθανή και ότι η τρέχουσα στάση της φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής υπομονής.

«Η παρέμβαση των Χούθι παραμένει πιθανή και θα μπορούσε να λάβει τη μορφή σταδιακής κλιμάκωσης», δήλωσε στο Al Jazeera ο Λούκα Νεβόλα, ανώτερος αναλυτής για την Υεμένη και τον Κόλπο στον οργανισμό ACLED- έναν ανεξάρτητο παρατηρητή συγκρούσεων.

«Σε αυτό το στάδιο, η κύρια προτεραιότητα των Χούθι είναι να αποφύγουν άμεσα αντίποινα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Τον περασμένο Αύγουστο, ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Σαναά σκότωσαν τουλάχιστον 12 υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη των Χούθι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Άχμεντ αλ-Ραχάουι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι.

Οι απώλειες αυτές ήταν από τις βαρύτερες που έχει υποστεί η οργάνωση κατά την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το περιστατικό αυτό, σε συνδυασμό με άλλες επιθέσεις πέρυσι, έχει καταστήσει την ηγεσία των Χούθι πιο προσεκτική και επιφυλακτική απέναντι στον κίνδυνο μιας εκτεταμένης αεροπορικής εκστρατείας στις περιοχές που ελέγχει.

Η στρατηγική των Χούθι στο «παρασκήνιο»

Ο Σαντάμ αλ-Χουράιμπι, πολιτικός σχολιαστής από την Υεμένη, δήλωσε ότι οι Χούθι θα εισέλθουν στον πόλεμο εάν τους το ζητήσει το Ιράν. «Η Τεχεράνη δεν θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα χαρτιά της ταυτόχρονα και επιδιώκει να κρατήσει την ομάδα των Χούθι για την επόμενη φάση», είπε ο αναλυτής στο Al Jazeera.

«Πιστεύω ότι η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο είναι θέμα χρόνου. Αν οι ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν δεν σταματήσουν, η οργάνωση δεν θα παραμείνει αδρανής. Οι αντάρτες προετοιμάζονται για πόλεμο στη Σαναά και στις επαρχίες που ελέγχουν», πρόσθεσε.

Οι Χούθι εξακολουθούν να είναι σε θέση να προκαλέσουν χάος στην Ερυθρά Θάλασσα -όπου έχουν εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις σε πλοία στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που πραγματοποιείται υπέρ της Γάζας- και μπορούν να εκτοξεύσουν drones και πυραύλους προς το Ισραήλ, δήλωσε ο σχολιαστής.

«Η κίνηση αυτή πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί και εξαρτάται από τον χρόνο που θα επιλέξουν οι Χούθι και το Ιράν» είπε.

Ο Αντέλ Ντασέλα, ερευνητής από την Υεμένη και μη μόνιμος συνεργάτης του Mesa Global Academy, δήλωσε ότι οι Χούθι δεν θέλουν να κηρύξουν επίσημα πόλεμο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να παρουσιάζονται ως ανεξάρτητη δύναμη και όχι ως οργάνωση που υπακούει στις εντολές της Τεχεράνης.

Όπως είπε στο Al Jazeera: «Στην πράξη, η οργάνωση αποτελεί μέρος του άξονα της αντίστασης και ο πόλεμος μπορεί να φτάσει και σε αυτήν. Η ηγεσία των Χούθι περιμένει ακόμη να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν θέλει να λάβει βιαστικές αποφάσεις σχετικά με την εμπλοκή της στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν».