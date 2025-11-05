Πούτιν: Εντολή να συνταχθούν προτάσεις για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε σήμερα (5/11) τους κορυφαίους αξιωματούχους του να συντάξουν προτάσεις σχετικά με πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τέτοιες δοκιμές.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε ότι η Ρωσία τηρούσε πάντα αυστηρά τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, αλλά ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη δοκίμαζε ένα τέτοιο όπλο, τότε η Ρωσία θα το έκανε κι αυτή.

Η εντολή Τραμπ για πυρηνικά όπλα

Υπενθυμίζεται ότι, πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως έδωσε 30 Οκτωβρίου να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία».

Η απάντηση της Ρωσίας

Η αντίδραση της Ρωσίας στο μήνυμα Τραμπ, ήταν σαφής: Η Ρωσία θα προχωρήσει σε δοκιμές πυρηνικών όπλων, αν το κάνουν οι ΗΠΑ.

Την ανακοίνωση έκανε στις 31 Οκτωβρίου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.