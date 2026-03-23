Πούτιν και Κιμ πιο «κοντά» από ποτέ: Η Ρωσία ανακοίνωσε ενίσχυση συνεργασίας με την Πιονγκγιάνγκ

Την πρόθεσή του να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα εξέφρασε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή την επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν στην ηγεσία της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, του ανώτατου οργάνου εξουσίας της Πιονγκγιάνγκ.

Σε συγχαρητήριο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε από το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης, τονίζοντας πως η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί τα θεμελιώδη συμφέροντα των δύο λαών.

Παράλληλα, ο Πούτιν εξήρε τον ρόλο του Κιμ Γιονγκ Ουν, επισημαίνοντας την προσωπική του συμβολή στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, τις οποίες χαρακτήρισε «φιλικές και συμμαχικές».

Πούτιν - Κιμ: Συμφωνία άμυνας και στενότεροι δεσμοί

Οι σχέσεις Ρωσίας – Βόρειας Κορέας έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά την υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας το 2024, γεγονός που σηματοδότησε την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνεργασία αυτή έχει αποκτήσει και στρατιωτική διάσταση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες και αναλύσεις, η Πιονγκγιάνγκ έχει συμβάλει στην υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, μεταξύ άλλων με την αποστολή στρατιωτών για την αντιμετώπιση ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ.

Ανταλλάγματα: τεχνολογία, ενέργεια και οικονομική βοήθεια

Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία φέρεται να παρέχει στη Βόρεια Κορέα οικονομική στήριξη, στρατιωτική τεχνογνωσία, καθώς και προμήθειες σε τρόφιμα και ενέργεια, ενισχύοντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία.

«Άνευ όρων» στήριξη Πιονγκγιάνγκ προς Μόσχα

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε εκφράσει την πλήρη υποστήριξή του προς τη ρωσική ηγεσία, δηλώνοντας ότι στηρίζει «άνευ όρων» τις πολιτικές και τις αποφάσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του βορειοκορεατικού πρακτορείου KCNA.