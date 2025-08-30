Το πράγμα που κάνουν όλοι στα αεροπλάνα και εκνευρίζουν τους αεροσυνοδούς

Μπορεί κάποιοι να σιχαίνονται να τις χρησιμοποιήσουν, κάποιοι άλλοι να φοβούνται για λόγους υγιεινής, αλλά οι τουαλέτες του αεροπλάνου συνιστούν ένα ανυπόστατο κομμάτι του ιπτάμενου μέσου παρόλο που οι επιβάτες δεν «δείχνουν» συχνά την πρέπουσα συμπεριφορά.

Μάλιστα, αρκετοί από τους επιβάτες τείνουν να επαναλαμβάνουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά που εκνευρίζει τους/τις αεροσυνοδούς του αεροπλάνου, όπως εξήγησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ταξιδιωτικός εμπειρογνώμονας.

Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό εμπειρογνώμονα Alpine Elements, οι αεροσυνοδοί θυμώνουν, όταν οι επιβάτες του αεροπλάνου δεν κλειδώνουν σωστά την πόρτα της τουαλέτας όταν τη χρησιμοποιούν — ή δεν την κλείνουν εντελώς όταν τελειώνουν.

Γιατί εκνευρίζονται με αυτήν τη συμπεριφορά στο αεροπλάνο οι αεροσυνοδοί

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά όχι μόνο προκαλεί σύγχυση στους επιβάτες που νομίζουν ότι είναι ανοιχτή (η τουαλέτα), αλλά σχηματίζει ουρές μέσα στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι αεροσυνοδοί όσο εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Το προσωπικό πτήσης λέει ότι είναι σημαντικό να κλειδώνουν την πόρτα για να σιγουρευτούν ότι η ένδειξη «κατειλημμένο» στο εξωτερικό ανάβει, ώστε να δείχνει όχι μόνο σε αυτούς αλλά και στους άλλους επιβάτες ότι η μικρή τουαλέτα είναι σε χρήση.

«Όταν η κλειδαριά της πόρτας δεν είναι σωστά κλειδωμένη, οι άνθρωποι μπορεί να μπουν κατά λάθος. Είναι ενοχλητικό για όλους τους εμπλεκόμενους και σπαταλά πολύτιμο χρόνο, ειδικά όταν υπάρχει ουρά κατά τις ώρες αιχμής» δήλωσε ανώτερο μέλος πληρώματος καμπίνας.

Με πληροφορίες από Mirror, New York Post