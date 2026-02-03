Πρεμιέρα για το νέο ωράριο δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο - Τι αλλάζει στις ώρες εργασίας

Νέο ωράριο θα έχουν από σήμερα (3//2) οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Κύπρο, καθώς σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς.

Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, σε υπηρεσίες που εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο, θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία του από τις 7 έως και τις 9 το πρωί αντί έως τις 8.30 π.μ. που ίσχυε προηγουμένως. Η ώρα αποχώρησης θα κυμαίνεται αντίστοιχα από τις 2:30 μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.

Η εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, αποφάσισαν την Πέμπτη ότι οι ώρες εργασίας όλων των δημόσιων υπαλλήλων καθορίζονται στις 37,5 την εβδομάδα, παραμένοντας δηλαδή οι ίδιες.

«Όπου δεν είναι εφικτή η εφαρμογή ελαστικού ωραρίου 2 ωρών, ο οικείος Προϊστάμενος Τμήματος μπορεί να περιορίσει το εύρος της ευελιξίας όλων ή ορισμένων υπαλλήλων του, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, παρέχοντας τους όμως την ευχέρεια ελαστικού ωραρίου 45 λεπτών τουλάχιστον, εντός του πιο πάνω καθορισμένου ευέλικτου ωραρίου», προστίθεται στην εγκύκλιο.

Σημειώνεται ότι σε εγκύκλιο του γ.δ. του ΥΠΟΙΚ για το θέμα που προηγήθηκε διευκρινίζεται πως το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού δεν αλλάζει με την εφαρμογή των νέων κανονισμών και παραμένει το ίδιο: «Επισημαίνεται ότι η καθιέρωση από την 1.1.2014 υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού από τις 8.00π.μ. μέχρι τις 3.00μ.μ. συνεχίζει να ισχύει για όλες τις Υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.053 και ημερ. 21.11.2013.

Νοείται ότι οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού αποτελούν τις κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικές ώρες που οι Υπηρεσίες θα πρέπει να εξυπηρετούν το κοινό, χωρίς, ωστόσο, αυτό να εμποδίζει την εφαρμογή ακόμα πιο διευρυμένου ωραρίου, όπου τούτο είναι δυνατό, για σκοπούς καλύτερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης του κοινού».

Οι νέοι κανονισμοί, σύμφωνα με το economytoday.sigmalive,com, προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης μέχρι 2 ώρες το μέγιστο, ανά εργάσιμη ημέρα, με ανάλογη μείωση απολαβών, για όσους υπαλλήλους καλύπτονται από τον περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμο.

Υπάρχουν κάποιες μικρές προσδοκίες ότι η εφαρμογή του νέου ευέλικτου ωραρίου σε συνδυασμό και με την εφαρμογή της τηλεργασίας στο Δημόσιο από τον Απρίλιο, θα συμβάλουν και στην αποσυμφόρηση των δρόμων τις πρωινές και μεταμεσημβρινές ώρες.

Κύπρος: Τι ισχύει για τις Υπηρεσίες με σταθερό ωράριο

Το παραπάνω ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν ευέλικτο ωράριο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν σταθερό ωράριο, δεν θα έχουν αλλαγές στο πρόγραμμα τους.

Η ώρα προσέλευσης παραμένει στις 7:30 π.μ. και αποχώρησης στις 3:00 μ.μ..