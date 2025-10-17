Πρίγκιπας Άντριου: Παραιτείται από το αξίωμά του μετά από εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο Πρίγκιπας Άντριου πρόκειται να παραιτηθεί από τη χρήση των βασιλικών του τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του Δούκα της Υόρκης, μετά τις κατηγορίες ότι εμπλέκεται στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

«Σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας», δήλωσε ο Πρίγκιπας Άντριου σε δήλωση που δημοσίευσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Παρασκευή (17/10).

Ο Πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τους δεσμούς του με έναν φερόμενο Κινέζο όσο εκείνος αρνείται επανειλημμένα τις κατηγορίες εναντίον του όπως αναφέρουν πληροφορίες του CNN.

Ο Άντριου αποχώρησε από τη δημόσια ζωή το 2019 μετά από μια συνέντευξη που δέχτηκε ευρεία κριτική σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

«Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να κάνω ένα βήμα παραπέρα. Επομένως, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ή τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί», δήλωσε ο Άντριου την Παρασκευή.

Τα προβλήματα του Άντριου ξεκίνησαν αφότου αντιμετώπισε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση το 2015 από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν την εμπορεύτηκε και την ανάγκασε να κάνει σεξ με φίλους του το 2001, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, και ότι ο Άντριου γνώριζε ότι ήταν ανήλικη στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή.

Ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου την κακοποίησε σεξουαλικά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, στην έπαυλή του στο Μανχάταν και στο σπίτι της πρώην φίλης του Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Εν μέσω της αγωγής, ο Άντριου έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τη θέση του σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα ωστόσο, είχε αρνηθεί πολλές φορές τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε.

Το 2022, ο πρίγκιπας Άντριου και η Τζιούφρε κατέληξαν σε έναν μη δημοσιοποιημένο εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η φιλία μεταξύ του Πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν, που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία, έληξε το 2011, όταν ο Έπσταϊν απείλησε με νομικές ενέργειες κατά της πρώην συζύγου του Πρίγκιπα Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, Δούκισσας της Υόρκης.

Ο πρίγκιπας έχει επίσης αντιμετωπίσει έντονο έλεγχο για τους δεσμούς του με έναν φερόμενο ως Κινέζο κατάσκοπο όπως αναφέρει το CNN.

Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν την έκταση της σχέσης του Άντριου με τον Γιανγκ Τένγκμπο, ο οποίος φέρεται να είχε στενούς δεσμούς με τον πρίγκιπα.

Σε ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία επικύρωσε προηγούμενη απόφαση απαγόρευσης εισόδου στον Γιανγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος είχε εξουσιοδότηση να ενεργεί εκ μέρους του Πρίγκιπα Άντριου κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών συναντήσεων με πιθανούς Κινέζους επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.