Πρίγκιπας Άντριου: Τα σκάνδαλα «πέφτουν βροχή» μετά την παραίτηση του από τους βασιλικούς τίτλους

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον Πρίγκιπα Άντριου σχετικά με την υπόθεση της Βιρτζίνιας Τζιούφρε, της γυναίκας που τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη.

Ο πρίγκιπας φέρεται πως ζήτησε από την αστυνομία το 2011 να ανακαλύψει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, προκειμένου να αμαυρώσει την υπόληψή της, ανέφερε σε άρθρο της βρετανική εφημερίδα.

Λίγες μέρες πριν ο Πρίγκιπας Άντριου παραιτήθηκε από τους βασιλικούς του τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του «Δούκα της Υόρκης», «μετά από συζήτηση με τον Βασιλιά Κάρολο» όπως δήλωσε από το Μπάκιγχαμ, λόγω των σκανδάλων, στα οποία έχει μπλεχτεί το όνομά του τα τελευταία χρόνια, όπως το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Διαβάστε περισσότερα: Πρίγκιπας Άντριου: Παραιτείται από το αξίωμά του μετά από εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επεσήμανε ότι «ερευνά» τις καταγγελίες αυτές που δημοσίευσε σήμερα η Mail on Sunday. ενώ σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας δείχνει ότι ο Άντριου με την απόφασή του αυτή δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να περιορίσει το σκάνδαλο.

Ο Άντριου, δεν έχει κανέναν δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες το 2022, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα καταγγελίες εις βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Εκείνη τη χρονιά κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Τζιούφρε, η οποία τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών. Ο Άντριου αρνούνταν πάντα τις κατηγορίες αυτές, όμως επανήλθαν στο προσκήνιο με την επικείμενη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Τζιούφρε, έπειτα από την αυτοκτονία της τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο της βρετανικής εφημερίδας, το οποίο επικαλείται ένα μέιλ που έστειλε ο πρίγκιπας στον αναπληρωτή υπεύθυνο του γραφείου Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Άντριου ζήτησε από ένα μέλος της προσωπικής του ασφάλειας να ανακαλύψει πληροφορίες για τη Τζιούφρε.

Με βάση το μέιλ αυτό, ο Άντριου δήλωσε ότι έδωσε στην αστυνομία στοιχεία της Τζιούφρε, όπως η ημερομηνία γέννησής της και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ζητώντας της να διεξάγει έρευνα για το πρόσωπό της, ενώ επεσήμανε πως πίστευε ότι η κοπέλα είχε ποινικό μητρώο στις ΗΠΑ.

Η οικογένεια της Τζιούφρε τόνισε στη Mail on Sunday ότι αυτή δεν είχε ποινικό μητρώο, ενώ η εφημερίδα στο άρθρο της υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αστυνομικός συμμορφώθηκε με το αίτημα του πρίγκιπα.