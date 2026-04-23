Πρόεδρος Emirates: «Οι άνθρωποι έχουν κοντή μνήμη» - Ελπίζει πως οι τουρίστες θα ξεχάσουν τον πόλεμο

Ο πρόεδρος των αερογραμμών Emirates, Τιμ Κλαρκ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η περιοχή του Περσικού Κόλπου θα χάσει την απήχησή της σε ταξιδιώτες μακροπρόθεσμα λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Οι άνθρωποι έχουν κοντή μνήμη», δήλωσε μέσω βίντεο ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας σε μια συνάντηση του κλάδου που έγινε σήμερα στο Βερολίνο, όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ.

«Αν το προϊόν σας και το εμπορικό σας σήμα είναι τόσο ισχυρά όσο είναι τα δικά μας και θα συνεχίσουν να είναι, και όσο το Ντουμπάι παραμένει μια πόλη μεγάλης έλξης, τότε οι άνθρωποι θα ξεχάσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια λύση στην κρίση», τόνισε ο Κλαρκ.

Emirates: Βαρύ πλήγμα στον τζίρο ο πόλεμος

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει χάος σε αεροπορικές διαδρομές, με κόμβους όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι να έχουν πληγεί ιδιαίτερα λόγω των ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αρχικά έμειναν αποκλεισμένοι στην περιοχή και μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Emirates έκτοτε έχουν ακυρώσει αμέτρητες πτήσεις που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αυστραλία, αναγκάζοντας τους ταξιδιώτες να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις.

Παρά την εκεχειρία που συνεχίζεται, παραμένει ασαφές αν είναι πιθανή μια μακροπρόθεσμη λύση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μέσω διαπραγματεύσεων στο εγγύς μέλλον.

Επίσης, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και διατυπώνονται ανησυχίες για έλλειψη κηροζίνης στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Emirates έδωσε μια νότα αισιοδοξίας προβλέποντας ότι εάν η κατάσταση ηρεμήσει μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, η αεροπορική κίνηση μπορεί να ανακάμψει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Η Emirates λειτουργεί μόνο τα δύο τρίτα του στόλου της μετά την έναρξη του πολέμου, ανέφερε ο Κλαρκ, αλλά πρόσθεσε ότι η αεροπορική εταιρεία έχει επαναλάβει τις υπηρεσίες της περίπου στο 90% των προορισμών της.