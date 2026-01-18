Μενού

Προειδοποίηση Πεσεσκιάν σε ΗΠΑ: «Η επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη θα ήταν κήρυξη πολέμου»

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν απάντησε στο Τραμπ, ο οποίος ζήτησε νέο ηγέτη στο Ιράν. Όπως είπε ο Ιρανός πρόεδρος οποιαδήποτε επίθεση στον Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στην 80ή Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στην 80ή Συνέλευση του ΟΗΕ | AP
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση που θα είχε στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θα συνιστούσε κήρυξη πολέμου, αντιδρώντας σε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε να βρεθεί νέος ηγέτης.

"Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους", έγραψε στα περσικά ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα X.

"Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico. "Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θα έπρεπε να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους", πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989.

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, έγραψε επίσης στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

