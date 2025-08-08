Προελαύνει η Ρωσία στα ανατολικά της Ουκρανίας – Εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρεί σε νέες υποχρεωτικές εσπευσμένες απομακρύνσεις πολιτών στο ανατολικό τμήμα της επικράτειάς της, όπου τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν εδώ και μήνες να κερδίζουν έδαφος, έπειτα από ένα παρόμοιο μέτρο στα τέλη Ιουλίου.

«Αρχίζουμε την υποχρεωτική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά», ανακοίνωσε στο Telegram ο Βαντίμ Φιλάσκιν, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι περισσότερες μάχες, ο οποίος κατάρτισε έναν κατάλογο περίπου 20 πόλεων που πρέπει να εκκενωθούν.

Αυτά τα χωριά, όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες κάτοικοι, βρίσκονται όλα σχεδόν 30 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

«Συνολικά, περίπου 109 παιδιά βρίσκονται επί του παρόντος σε αυτές τις περιοχές», δήλωσε ο Φιλάσκιν. «Το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά: είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να μείνετε στην περιοχή του Ντονέτσκ. Απομακρυνθείτε εσπευσμένα όσο ακόμη μπορείτε», πρόσθεσε.

Ο ρωσικός στρατός κερδίζει έδαφος στην ανατολική Ουκρανία εδώ και έναν και πλέον χρόνο, και τον Ιούλιο, επιτάχυνε την προώθησή του για τέταρτο συνεχή μήνα.

Εκτός από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, η οποία άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, μόνο πέρυσι τον Νοέμβριο υπήρξε μεγαλύτερη ρωσική προώθηση σε σχέση με αυτή του περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) βάσει στοιχείων του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου, που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ασκεί πίεση για τον τερματισμό του πολέμου, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.