Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Χαμάς: Αντάλλαξαν λίστες ομήρων και κρατουμένων

Εν αναμονή των κρίσιμων συνομιλιών στην Αίγυπτο βρίσκεται ο κόσμος σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με τη Χαμάς να εκδίδει ανακοίνωση αναφέροντας πως μαζί με το Ισραήλ αντάλλαξαν λίστες ομήρων και κρατουμένων.

Ειδικότερα, το πολιτικό γραφείο της Χαμάς ανακοίνωσε πως οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της οργάνωσης αντάλλαξαν λίστες κρατουμένων και ομήρων που θα απελευθερωθούν σε περίπτωση συμφωνίας.

Η δήλωση που υπογράφει ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ αλ Νούνου, εκφράζει επίσης αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας.

Χαμάς - Ισραήλ: Πού επικεντρώνονται οι διαπραγματεύσεις

Ο Αλ Νούνου επαναλαμβάνει ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους «μηχανισμούς για την εφαρμογή του τερματισμού του πολέμου, την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανταλλαγή κρατουμένων».

Η απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και των 1.950 Παλαιστινίων κρατουμένων αποτελούν βασικά μέρη του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της πρώτης φάσης του σχεδίου του Τραμπ δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, αναφέρει μια παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Sky News