Προκαλεί ο Ντόναλντ Τουσκ για την Ουκρανία: «Ή λεφτά σήμερα ή αίμα αύριο»

Οι ηγέτες της ΕΕ βιάζονται να εξασφαλίσουν μια συμφωνία χρηματοδότησης για την Ουκρανία, η οποία εκφράστηκε από τον Ντόναλντ Τουσκ ως επιλογή μεταξύ «χρημάτων σήμερα ή αίματος αύριο».

Παράλληλα, το Βέλγιο εξακολουθεί να αντιτίθεται στην παροχή δανείου που θα αντλεήσει πόρους από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Σε μια σύνοδο κορυφής που χαρακτηρίζεται ως κρίσιμης σημασίας, οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν μια άνευ προηγουμένου κίνηση για την αξιοποίηση ορισμένων από τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας, ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ουκρανία: «Φοβού» μία αδύναμη Ευρώπη

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ΕΕ θα παράσχει στο Κίεβο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει την Ουκρανία να παραμείνει στη μάχη, καθώς η Ρωσία σημειώνει κατακτήσεις στα πεδία των μαχών.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι οι ηγέτες είχαν μια απλή επιλογή: «Ή χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι επιθυμεί να δει μια απόφαση για τη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους, εν μέσω προβλέψεων ότι η χώρα του θα αντιμετωπίζει πτώχευση μέχρι την άνοιξη.

«Εάν αυτά τα κεφάλαια μπορούν να εξυπηρετήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια θεωρώντας τον επιτιθέμενο υπεύθυνο για τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας και κατά της Ευρώπης, τότε γιατί να αφήνουμε τη Μόσχα με οποιαδήποτε ελπίδα ή εμπιστοσύνη ότι τα χρήματα θα επιστρέψουν ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει», δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ.

«Γνωρίζω ότι η Ρωσία εκφοβίζει διάφορες χώρες με αυτήν την απόφαση. Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε τις απειλές - πρέπει να φοβόμαστε το αν η Ευρώπη είναι αδύναμη».

Στους ηγέτες της ΕΕ έχουν παρουσιαστεί δύο επιλογές για την κάλυψη των εκτιμώμενων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας, ύψους 136 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 2026 και το 2027:

ένα «δάνειο επανορθώσεων» με εγγύηση παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή έναν κοινό δανεισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρότεινε το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένει ότι οι άλλοι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας θα καλύψουν το υπόλοιπο.