To «προποτζίδικο» του Λευκού Οίκου: Μία παράξενη ενημέρωση Τύπου αποκάλυψε στημένα στοιχήματα

Στιγμές απείρου κάλλους που μαρτυρούν την υποτέλεια της αμερικανικής κυβέρνησης στα funds και τις αγορές εκτυλίχθηκαν χθες, αφού μία ασυνήθιστη κίνηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου έγινε αντικείμενο επίσκεψης.

Κατά την τακτική ενημέρωση Τύπου της Κάρολαϊν Λίβιτ, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ διέκοψε απότομα τον λόγο της και αποχώρησε σχεδόν τρέχοντας από την αίθουσα με τους ρεπόρτερ.

Αυτό που ακολούθησε, ήταν μία μαζική κατακραυγή από...τους κόλπους της αγοράς των στοιχημάτων, καθώς οι αποδόσεις των παικτών φέρεται να τους είχαν προδώσει. Πώς ακριβώς σχετίζονται όμως τα παραπάνω;

Today's White House Press Briefing had a 98% chance of running over 65 minutes - until Karoline Leavitt abruptly ended it with seconds to spare.



Traders on the NO side made 50x in seconds. pic.twitter.com/Fe0MVMq9Oj — PredictionMarketTrader (@PredMTrader) January 7, 2026

Η...αγορά του Λευκού Οίκου

Όπως ανέδειξε σωρεία από δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η απότομη διακοπή της κας Λίβιτ συνέπεσε εκείνη τη στιγμή με ένα διόλου τυχαίο χρονικό σημείο.

Διαβάστε ακόμα: Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη για το βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό να τα καταθέσει»

Ήταν μόλις μερικά δευτερόλεπτα προτού η ενημέρωση Τύπου κλείσει τα 65 λεπτά της ώρας.

Για κάποιον «αμύητο» μπορεί το σκηνικό να φαινόταν σαν κάτι τυχαίο. Ίσως η εκπρόσωπος να χρειάστηκε επειγόντως την τουαλέτα. Ίσως να θυμήθηκε ότι είχε αφήσει ανοιχτό το σίδερο.

Αλλά για τους «μύστες» των στοιχημάτων, ήταν άμεσα ξεκάθαρο το τι συνέβη. Τα γραφεία στοιχημάτων που πραγματεύονταν τη συγκεκριμένη ενημέρωση, έδιναν πιθανότητες 98% να διαρκέσει για πάνω από 65 λεπτά.

Με μόλις 2% πιθανότητες για το αντίθετο, καταλαβαίνει κανείς πως οι αποδόσεις να κρατήσει λιγότερο η διαδικασία ήταν αστρονομικές, με όσους κέρδισαν να 50πλασιάζουν τα στοιχήματά τους.

Το περιστατικό δημιούργησε έντονη συζήτηση για την ακεραιότητα της εξουσίας, καθώς η κίνηση της κας Λέβιτ ήταν μία εξόφλαλμη περίπτωση «στημένου» στοιχήματος, σε μία αγορά όπου πλέον μπορεί κανείς να τζογάρει για τα πάντα, κάτι σαν «υπόγειο» χρηματιστήριο.