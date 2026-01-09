Σαφές και αυστηρό μήνυμα έστειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο που αφήνει υπαινιγμούς για διαφθορά στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στις πρώτες του δηλώσεις, σύμφωνα με τo philenews.com ο Χριστοδουλίδης προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει στοιχεία για χρηματισμό, άμεσο ή έμμεσο.

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις Αρχές του Κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε με έμφαση ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει την ακεραιότητά του: «Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα μα σε κανένα, δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος στάθηκε σε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, στην πολιτική του για την προσέλκυση επενδύσεων, την οποία –όπως είπε– θα συνεχίσει αδιάκοπα: «Η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα την συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα».

Δεύτερον, αναφέρθηκε στα οφέλη της πρόσφατης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι ήδη υπάρχουν απτά αποτελέσματα:

«Είδαμε και σήμερα, τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας».

Λετυμπιώτης: «Παραποιημένα πλάνα – Στοχοποιούν τον Πρόεδρο και την Κύπρο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τοποθετήθηκε εκ νέου για την υπόθεση του επίμαχου βίντεο, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης περί «κακόβουλης μονταζιέρας» που επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για δήθεν σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με επιχειρηματίες.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποιες βασικές παραδοχές. Η κυβέρνηση δεν θα τοποθετηθεί για ισχυρισμούς ιδιωτών ή ελευθέρων επαγγελματιών. Η ερώτηση είναι ποιος δημιούργησε το βίντεο, για ποιον λόγο, μέσω ενός προφίλ αμφιβόλου προέλευσης», ανέφερε.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι «η ερμηνεία που έχει δοθεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», σημειώνοντας πως, σύμφωνα με ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία, «εκτιμάται πως αυτό το βίντεο περιέχει στοιχεία υβριδικής δραστηριότητας».

Τόνισε ακόμη ότι «είναι σαφές ότι μέσω αυτού στοχοποιείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση και η χώρα, αξιοποιώντας παραποιημένα πλάνα, ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε πως η υποτιθέμενη διαρροή αποτελεί «κατάφορη προσπάθεια να στιγματιστεί η προσπάθεια της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και για την αναβάθμιση της χώρας διεθνώς».