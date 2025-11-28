Η ιστορική συνάντηση του Πάπα Λέοντος και του Οικουμενικού Πατριάρχη: Το κοινό προσκύνημα στη Νίκαια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η «ιστορική» επίσκεψη του Πάπα Λέοντος στην Κωνσταντινούπολη και στις 14:30 (ώρα Ελλάδος) έλαβε χώρα το κοινό προσκύνημα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατευθύνθηκαν σε πομπή προς την εξέδρα δίπλα στα αρχαιολογικά ευρήματα και στάθηκαν σε ημικύκλιο μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Συνόδου, όπου άναψαν ένα κερί. Ο Πάπας και ο Πατριάρχης ήταν τελευταίοι που έφτασαν στο χώρο.

«Επιστρέφουμε σε αυτό λίκνο της χριστιανικής πίστης» είπε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας και νίκης της πίστης και της Αλήθειας.

«Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Είμαστε βαθιά συγκινημένοι που όλοι σας ανταποκριθήκατε θετικά στην ταπεινή πρόσκλησή μας να τιμήσουμε με αυτό το κοινό προσκύνημα τη μνήμη και την κληρονομιά της Α’ Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε εδώ, στη Νίκαια, πριν από χίλια επτακόσια χρόνια.

Παρά τα τόσα που μεσολάβησαν ανά τους αιώνες και όλες τις αναταραχές, τις δυσκολίες και τις διαιρέσεις που έφεραν, προσεγγίζουμε αυτή την ιερή επέτειο με κοινή ευλάβεια και κοινό αίσθημα ελπίδας», είπε ο κ.κ. Βαρθολομαίος, επισημαίνοντας ότι δεν έχουμε συγκεντρωθεί εδώ απλώς για να θυμηθούμε το παρελθόν, αλλά «για να δώσουμε ζωντανή μαρτυρία της ίδιας πίστης που εξέφρασαν οι Πατέρες της Νίκαιας».

«Στη Νίκαια, η ιστορία μαρτυρεί την αιωνιότητα, το γεγονός ότι ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός από αληθινό Θεό, ομοούσιος τω Πατρί. Ενσωματωμένες στο Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας, αυτές οι εκφράσεις αποστάζουν και παρουσιάζουν σε όλους την πίστη των Αποστόλων», τόνισε.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας λειτουργεί ως σπόρος για ολόκληρη τη χριστιανική ύπαρξη - «δεν είναι σύμβολο του ελάχιστου, αλλά σύμβολο του συνόλου».

Πάπας Λέων: «Ανάγκη παγκόσμιας συμφιλίωσης και αδελφοσύνης»

Στον λόγο του ο Πάπας Λέων ΙΔ' κάλεσε τους πιστούς να αναλογιστούν, μέσα στις σημερινές προκλήσεις και τις τραγωδίες που πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός για όλους και προσωπικά για τον καθένα.

Υπενθύμισε ότι το μήνυμα της Συνόδου της Νίκαιας για το «ομοούσιο του Πατρός και του Υιού» αποτελεί κοινό κτήμα και σύνδεσμο των χριστιανών, πρότυπο για θρησκευτικό διάλογο και συμφιλίωση, ώστε να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις του παρελθόντος και να ενισχυθεί η χριστιανική μαρτυρία στην εποχή μας.

«Καλούμαστε όλοι να ξεπεράσουμε το σκάνδαλο των διαιρέσεων που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν και να καλλιεργήσουμε την επιθυμία για ενότητα για την οποία ο Κύριος Ιησούς προσευχήθηκε και έδωσε τη ζωή του. Όσο περισσότερο συμφιλιωνόμαστε, τόσο περισσότερο εμείς οι χριστιανοί μπορούμε να δίνουμε αξιόπιστη μαρτυρία για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι μια διακήρυξη ελπίδας για όλους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ειδική μνεία έκανε ο Πάπας στην ανάγκη παγκόσμιας συμφιλίωσης και αδελφοσύνης, σημειώνοντας ότι η πίστη στον Θεό Πατέρα προϋποθέτει την αναγνώριση όλων των ανθρώπων ως αδελφών, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκείας.

Από τη Νίκαια, ο Πάπας κατήγγειλε τη χρήση της θρησκείας για την αιτιολόγηση του πολέμου, της βίας ή οποιασδήποτε μορφής φονταμενταλισμού ή φανατισμού, τονίζοντας τον ρόλο των θρησκειών ως δυνάμεων ειρήνης, διαλόγου και συνεργασίας.

Ο Πάπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τους επικεφαλής των Εκκλησιών που συμμετείχαν στον εορτασμό, διατυπώνοντας την ευχή το επετειακό αυτό ορόσημο να αποτελέσει αφετηρία νέων καρπών ενότητας, συμφιλίωσης και ειρήνης για όλη την ανθρωπότητα.

Παρόντες στην κοινή προσευχή ήταν επικεφαλής και εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών.

Λίγο πριν από το τέλος της σύντομης τελετής ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας ανέγνωσαν το «Σύμβολο της Πίστεως», του οποίου η αρχική μορφή συντάχθηκε στην Α' Οικουμενική Σύνοδο.