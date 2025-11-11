Πρωταγωνιστής του Squid Game αθωώθηκε για σεξουαλική παρενόχληση: Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε

Ο Yeong-Su, ο 81χρονος Νοτιοκορεάτης ηθοποιός που έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Squid Game», αθωώθηκε από δικαστήριο της Νότιας Κορέας για τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο ηθοποιός είχε κατηγορηθεί το 2022 για δύο περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης που φέρεται να συνέβησαν το 2017, όταν διέμενε σε αγροτική περιοχή για θεατρική παράσταση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αγκάλιασε και φίλησε μια γυναίκα στο μάγουλο χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η μήνυση κατατέθηκε το 2021, αλλά η υπόθεση έκλεισε αρχικά τον Απρίλιο του ίδιου έτους, πριν ανοίξει ξανά κατόπιν αιτήματος του θύματος.

Το 2024, ο Ο Yeong-Su κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή, ωστόσο άσκησε έφεση. Την Τρίτη, το Επαρχιακό Δικαστήριο του Σουβόν ανέτρεψε την ποινή, επικαλούμενο αμφιβολίες για την αξιοπιστία της μνήμης του θύματος λόγω της χρονικής απόστασης από το περιστατικό.

Το δικαστήριο σημείωσε ότι, όταν υπάρχει αμφιβολία, ο κατηγορούμενος πρέπει να έχει το ευεργέτημα της αμφιβολίας. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο ηθοποιός είχε ζητήσει συγγνώμη από τη γυναίκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε πράξη επίθεσης.

Το φερόμενο θύμα απέρριψε την ετυμηγορία, δηλώνοντας ότι «δεν θα ακυρώσει την αλήθεια ούτε θα σβήσει τον πόνο» και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να μιλάει δημόσια μέσω της οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών Womenlink.

Η οργάνωση καταδίκασε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως ακόμη ένα παράδειγμα συγκάλυψης της σεξουαλικής βίας στον χώρο του θεάτρου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν η εισαγγελία θα προχωρήσει σε νέα έφεση.

Μετά την αθώωσή του, ο Ο Yeong-Su εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς το δικαστήριο για τη «σοφή του κρίση». Ο ηθοποιός είχε γίνει παγκόσμια γνωστός με τον ρόλο του στο «Squid Game», ενώ το 2022 έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον καλύτερο δευτεραγωνιστικό ρόλο σε σειρά.