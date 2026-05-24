Πρώτη αντίδραση Τραμπ για τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο: «Είχε εμμονή»

Πρώτη τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τους πυροβολισμούς σε σημείο ελέγχου του Λευκού Οίκου σήμερα, Κυριακή (24/05).

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επεσήμανε πως ο δράστης, που φέρεται να άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών, έχει «ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή» με το ιστορικό κτίριο της αμερικανικής προεδρίας.

«Ευχαριστούμε την εξαιρετική Μυστική Υπηρεσία και τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον ενός ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή εμμονή με το πιο αγαπημένο οικοδόμημα της χώρας μας. Ο ένοπλος είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κοντά στις πύλες του Λευκού Οίκου. Αυτό το γεγονός έρχεται ένα μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο του Ανταποκριτή του Λευκού Οίκου και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς Προέδρους να αποκτήσουν, αυτό που θα είναι, τον πιο ασφαλή χώρο του είδους του που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ουάσινγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!» έγραψε αναλυτικά.