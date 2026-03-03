Το πρώτο αεροπλάνο από το Ντουμπάι με 200 Σέρβους έφτασε στο Βελιγράδι - Ξεκίνησε η εκκένωση στο Ισραήλ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εκκένωσης Σέρβων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς μόλις σήμερα, το πρωί της Τρίτης (03/03) έφτασε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου το πρώτο αεροπλάνο που μετέφερε 200 επιβάτες από το Ντουμπάι.

H επιχείρηση συμπεριελάμβανε πολίτες οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, καθώς επέστρεφαν από ταξίδι σε τουριστικούς προορισμούς της Ασίας.

Ο διευθυντής της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (JUTA) ανέφερε στην σερβική δημόσια τηλεόραση ότι μέχρι το βράδυ αναμένεται να φτάσουν στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου άλλες δύο πτήσεις από το Ντουμπάι.

Το σερβικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε και η απομάκρυνση υπηκόων της Σερβίας από το Ισραήλ. Όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν όλοι οι Σέρβοι πολίτες που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα μεταφέρονται οδικώς στην Αίγυπτο και από εκεί με ειδική πτήση θα φτάνουν στο Βελιγράδι.