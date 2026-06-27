Το πρώτο Pride στην «μετά - Όρμπαν εποχή» είναι γεγονός: Λαοθάλασσα στους δρόμους της Βουδαπέστης

Περισσότεροι από 10.000 Ούγγροι συμμετείχαν το Σάββατο στην πρώτη ετήσια πορεία Pride στη Βουδαπέστη μετά την εκλογική ήττα του ακροδεξιού ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν τον Απρίλιο, αψηφώντας το ρεκόρ καύσωνα στην πόλη και περπατώντας με τεράστιες σημαίες ουράνιου τόξου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περσινή πορεία, την οποία ο Όρμπαν προσπάθησε να απαγορεύσει στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών του που στοχεύουν στα δικαιώματα LGBTQ+, μετατράπηκε σε μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση που προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Φέτος, μετά την εκλογική ήττα του Όρμπαν από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, η απαγόρευση άρθηκε και η πορεία εγκρίθηκε να πραγματοποιηθεί.

Over 10,000 Hungarians braved record heat to march in Budapest's first Pride since Viktor Orban's election defeat, waving huge rainbow and EU flags https://t.co/75H6bgPY35 pic.twitter.com/6BIoRVc7dM — Reuters (@Reuters) June 27, 2026

Η 18χρονη φοιτήτρια Φάνι Φάιθ δήλωσε ότι το κλίμα ήταν πολύ πιο αισιόδοξο μετά την πολιτική αλλαγή στη χώρα και λόγω των ελπίδων για νέα δικαιώματα σχετικά με την υιοθεσία και τον γάμο στο μέλλον.

«Όλοι είναι απλώς πολύ πιο ανεβασμένοι», είπε. «Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο αν αποκτούσαμε επιτέλους ίσα δικαιώματα μετά από όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Όρμπαν, σύμφωνα με το Reuters, ο οποίος παρουσιαζόταν ως υπερασπιστής όσων αποκαλούσε χριστιανικές αξίες απέναντι στον δυτικό φιλελευθερισμό, ψήφισε νόμους που έβαλαν τέλος στην αλλαγή φύλου στα προσωπικά έγγραφα, σταμάτησαν την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και απαγόρευσαν στα σχολεία υλικό που θεωρείται ότι προωθεί την ομοφυλοφιλία ή τη φυλομετάβαση.

«Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι στην πραγματικότητα η αλλαγή στην πολιτική της χώρας», είπε ο Μάτε Ταρνάι, 51χρονος χημικός. «Αισθανόμαστε περισσότερη ελευθερία και προσωπικά, και επίσης το κλίμα στη χώρα είναι πολύ πιο χαλαρό από πέρυσι».

Ο Ταρνάι είπε επίσης ότι ελπίζει σε ίσα δικαιώματα από την κυβέρνηση του Μαγιάρ.

Ο Μαγιάρ, ένας συντηρητικός πολιτικός, έχει ζητήσει υπομονή όταν ερωτάται από τα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αλλαγή της νομοθεσίας που περιόρισε τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.