Πύργος του Άιφελ: Πουλήθηκαν 14 σκαλοπάτια του για 450.000 ευρώ

Ένα τμήμα της σκάλας του Πύργου του Άιφελ, αποτελούμενο από 14 σκαλοπάτια, πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία έναντι 450.160 ευρώ σε έναν Γάλλο συλλέκτη, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Artcurial.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ύψος 2,75 μέτρα, το τμήμα αυτό προέρχεται από την αρχική ελικοειδή σκάλα της «Σιδηράς Κυρίας», που χρονολογείται από το 1889 και συνέδεε τον 2ο με τον 3ο όροφο του διάσημου παρισινού μνημείου. Προέρχεται από ιδιωτική συλλογή, όπου παρέμεινε για περισσότερα από 40 χρόνια, και η αρχική εκτίμησή του ήταν μεταξύ 120-150.000 ευρώ.

Το 2016, ένα άλλο τμήμα που είχε βγει στο σφυρί από τον ίδιο οίκο δημοπρασιών είχε πουληθεί έναντι 523.800 ευρώ, ενώ το ρεκόρ σημειώθηκε το 2008 στον οίκο Sotheby's, όπου ένας Αμερικανός αγοραστής είχε καταβάλει το ποσό των 552.750 ευρώ.

Το 1983, η εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα ανάμεσα στους δύο τελευταίους ορόφους του Πύργου επέβαλε την αποσυναρμολόγηση και την κοπή της σκάλας σε 24 τμήματα. Από τα τμήματα που πουλήθηκαν εκείνη τη χρονιά, λίγα έχουν παραμείνει στη Γαλλία και παραμένουν στα χέρια των αρχικών αγοραστών τους, σύμφωνα με τον Artcurial.

Αρκετά κομμάτια έχουν μεταφερθεί σε γνωστά μνημεία σε όλον τον κόσμο: ένα από αυτά τοποθετήθηκε στους κήπους του Ιδρύματος Γιόισι στο Γιαμανάσι της Ιαπωνίας, ένα άλλο κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, και ένα ακόμη στη Disneyland. Άλλα ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές.

Με ύψος 324 μέτρα, η «Σιδηρά Κυρία», όπως ήταν το προσωνύμιο του Πύργου του Άιφελ, κατασκευάστηκε από τον Γκουστάβ Άιφελ (1832-1923) για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889.