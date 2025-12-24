Πύρινη κόλαση στην Ιταλία: Βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση

Μια τρομακτικών διαστάσεων έκρηξη συγκλόνισε τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη στην Ιταλία, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλο όχημα.
Το ατύχημα προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα και ένα πυκνό «μανιτάρι» καπνού που ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση, με τους διερχόμενους οδηγούς να καταγράφουν σοκαρισμένοι τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα, και πλάνα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν αναφέρθηκαν θύματα, καθώς οι οδηγοί επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και εγκατέλειψαν τα οχήματά τους δευτερόλεπτα πριν η φωτιά πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
- Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της
- Στο Παρά Πέντε: Συγκίνηση στο X για το μεγάλο reunion - «Είναι τα νιάτα μας»
- Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τα Χριστούγεννα: Οι συχνότητες σε μετρό, τραμ και λεωφορεία
- Μπλόκα αγροτών: Με χαμηλές ταχύτητες τα αυτοκίνητα – Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία στη Νίκαια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.