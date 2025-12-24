Πύρινη κόλαση στην Ιταλία: Βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση

Μια τρομακτικών διαστάσεων έκρηξη συγκλόνισε τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη στην Ιταλία, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλο όχημα.

Το ατύχημα προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα και ένα πυκνό «μανιτάρι» καπνού που ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση, με τους διερχόμενους οδηγούς να καταγράφουν σοκαρισμένοι τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα, και πλάνα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν αναφέρθηκαν θύματα, καθώς οι οδηγοί επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και εγκατέλειψαν τα οχήματά τους δευτερόλεπτα πριν η φωτιά πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.