Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

Πυροβολισμοί ακούστηκαν μπροστά από το κτίριο που στεγάζει το ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, όπως αναφέρει η Hurriyet. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «τρία άτομα εξουδετερώθηκαν και δύο από τους υπόπτους σκοτώθηκαν. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και αγνώστων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στην επίθεση, ενώ η αστυνομία έχει επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο διαφορετικά άτομα.