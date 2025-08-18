Πυροβολισμοί με τρεις νεκρούς σε μπαρ της Νέας Υόρκης: Εκτιμάται ως μαφιόζικο χτύπημα

Πυροβολισμοί με δράστες τέσσερα άτομα σκόρπισαν τον θάνατο σε μπαρ του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8), με απολογισμό τρεις νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Η επίθεση, που εκτιμάται πως να σχετίζεται με πόλεμο συμμοριών, ώθησε τους θαμώνες να βουτήξουν κάτω από τραπέζια για να καλυφθούν και να τρέξουν προς τις εξόδους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα 9 χιλιοστών μετά από μια «διαμάχη» στο μπαρ Taste of the City Lounge στην οδό Franklin Avenue 903 στο Crown Heights, γύρω στις 03:30.

Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη - Τρεις νεκροί

Εννέα άνδρες και τρεις γυναίκες πυροβολήθηκαν, ηλικίας από 19 έως 61 ετών, δήλωσε την Κυριακή η Αστυνομική Επίτροπος Τζέσικα Τις.

Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν, ηλικίας 19, 27 και 35 ετών, ανέφερε η αστυνομία. Οι εννέα τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομεία, με τραύματα που, σύμφωνα με την Επίτροπο Τις, δεν ήταν προς το παρόν «απειλητικά για τη ζωή». Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής δεν είχαν συλληφθεί ύποπτοι.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο την Κυριακή, ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι οι ντετέκτιβ εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες και ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να καλέσουν την αστυνομία. «Η ένοπλη βία αυτού του μεγέθους πλήττει πραγματικά μια κοινότητα και μια πόλη», είπε.

Πιστεύεται ότι ορισμένα από τα θύματα συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών, αλλά όχι όλα. «Πρέπει να υπήρξαν αθώα θύματα», δήλωσε η Επίτροπος Tisch.

Ο δήμαρχος Άνταμς δήλωσε ότι η πόλη έχει αποστείλει ομάδες διαχείρισης κρίσεων στην κοινότητα, τα μέλη των οποίων επιδιώκουν να αποτρέψουν τη βία ή να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις στους δρόμους, ιδίως μεταξύ συμμοριών. Στόχος είναι να αποτραπούν αντίποινα, δήλωσε ο κ. Άνταμς.

Πηγή: The New York Times