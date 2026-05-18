Πυροβολισμοί σε Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο - Αναφορές για θύματα

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε τη Δευτέρα (18/5) μια «κατάσταση ενεργού σκοπευτή» (active shooter situation) που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισλαμικό Κέντρο στην κοινότητα Κλέρμοντ της πόλης των ΗΠΑ.

Οι τοπικές Αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο, σύμφωνα με αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Aerial footage shows person lying in pool of blood after shooting at Islamic Center of San Diego https://t.co/dy0Fgxten6 pic.twitter.com/359D6JnfqM — The Daily Dispatch (@globaldailyy) May 18, 2026

Massive police units present in San Diego California around Islamic centre after a reported shooting



Δεν υπήρξαν άμεσα διαθέσιμες περαιτέρω επίσημες λεπτομέρειες, ωστόσο οι πρώτες αναφορές αναφέρουν δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.