Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Νέα επίθεση ενόπλου σε σχολείο στην Τουρκία με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς με νεκρούς και τραυματίες.
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη Καχραμάνμαρας της νοτιοανατολικής πλευράς της γειτονικής χώρας.
Τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες από τον νομάρχη της περιοχής, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε ακόμα και μέσα σε τάξη όπου υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μαθητές.
Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφορία για το προφίλ του ενόπλου.
Δείτε βίντεο που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου από το σημείο:
Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν έρχεται μία μέρα μετά την επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Σανλιούρφα, όπου άνοιξε πυρ τραυματίζοντας 18 άτομα πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.
- Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε από τον αέρα του Happy Day όταν έμαθε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη
- Κεφαλονιά: Η κίνηση που πρόδωσε τον 26χρονο για τον θάνατο της Μυρτούς - To ύποπτο δωμάτιο στο Αργοστόλι
- Γιώργος Μυλωνάκης: Σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση - Βγήκε το ιατρικό ανακοινωθέν
