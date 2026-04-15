Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Νέα επίθεση ενόπλου σε σχολείο στην Τουρκία με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς με νεκρούς και τραυματίες.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη Καχραμάνμαρας της νοτιοανατολικής πλευράς της γειτονικής χώρας.

Τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες από τον νομάρχη της περιοχής, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε ακόμα και μέσα σε τάξη όπου υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μαθητές.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφορία για το προφίλ του ενόπλου.

Δείτε βίντεο που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου από το σημείο:

İşte Kahramanmaraş olayı görüntüleri...



Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.



İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.



Vali Ünlüer: "Maalesef can… pic.twitter.com/QtiaajFinw — FERHAT ÖZER (@ferhatozer36) April 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν έρχεται μία μέρα μετά την επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Σανλιούρφα, όπου άνοιξε πυρ τραυματίζοντας 18 άτομα πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.