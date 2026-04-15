Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τουρκία με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Αστυνομικοί | AP Photo
Νέα επίθεση ενόπλου σε σχολείο στην Τουρκία με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς με νεκρούς και τραυματίες.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη Καχραμάνμαρας της νοτιοανατολικής πλευράς της γειτονικής χώρας. 

Τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες από τον νομάρχη της περιοχής, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε ακόμα και μέσα σε τάξη όπου υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μαθητές.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφορία για το προφίλ του ενόπλου.

Δείτε βίντεο που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου από το σημείο:

 

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν έρχεται μία μέρα μετά την επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Σανλιούρφα, όπου άνοιξε πυρ τραυματίζοντας 18 άτομα πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

 

