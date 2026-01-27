Quinton Aaron: Σε μηχανική υποστήριξη ο πρωταγωνιστής του «The Blind Side»

Ο Quinton Aaron, ο ηθοποιός που είχε γίνει ευρέως γνωστός από τον ρόλο του Michael Oher στην οσκαρική ταινία The Blind Side, νοσηλεύεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ αφότου κατέρρευσε στο σπίτι του.

Αρχικά έγινε γνωστό πως ο 41χρονος ηθοποιός «είναι σε μηχανική υποστήριξη λόγω φλεγμονής στο αίμα», αλλά η μάνατζερ του σημείωσε πως η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί και πλέον έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρσης η Katrina Fristoe εξήγησε πως ο Aaron κατέρρευσε την ώρα που κατέβαινε τη σκάλα στο σπίτι του.

«Η οικογένειά του εκτιμά βαθύτατα την τεράστια στήριξη των φαν και των μέσω, αλλά ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή. Λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα κια είναι με την οικογένειά του» είπε.

Για τον 41χρονο έχει στηθεί μία σελίδα GoFundMe όπου έχουν συγκεντρωθεί 1.393 δολάρια, με τον στόχο να είναι 10.000.

Όπως αναφέρει: «Ο Quinton νοσηλεύεται και είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ήταν απρόοπτο και τρομακτικό για τους αγαπημένους του. Καθώς παλεύει για τη ζωή του, η οικογένειά του είναι αντιμέτωπη με μεγάλο ψυχολογικό και οικονομικό βάρος».