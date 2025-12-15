Ραγδαίες εξελίξεις για την Ουκρανία – «Πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία» λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», αφού επικοινώνησε νωρίτερα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες.

«Θεωρώ πως σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια συμφωνία, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, αφότου επικοινώνησε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν σε δείπνο στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, οι ηγέτες δέκα ευρωπαϊκών κρατών και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότειναν νωρίτερα σήμερα να ηγηθούν μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία και να υποστηρίξουν τον ουκρανικό στρατό που θα περιοριστεί σε 800.000 βάσει του υπό διαπραγμάτευση ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Αυτή η «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα συγκροτηθεί από εθελοντικές συνδρομές κρατών και θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που υπογράφουν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Σουηδίας και της ΕΕ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου συμφώνησαν με την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν «για να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων -που «θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο των 800.000 στρατιωτικών σε καιρό ειρήνης»- κι έναν μηχανισμό εποπτείας της εκεχειρίας, εφόσον φυσικά επιτευχθεί.

Υπογραμμίζεται πως «οι αποφάσεις για εδαφικά ζητήματα εναπόκεινται στον λαό της Ουκρανίας, αφότου ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ».

Επισημαίνεται εξάλλου πως εναπόκειται στη Ρωσία να δείξει «τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, αποδεχόμενη το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ» και «τη δέσμευσή της για τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδεχόμενη μια κατάπαυση του πυρός».