Το ραντεβού Τραμπ–Μαμντάνι έρχεται: Από την κόντρα στη συνεργασία;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι , λέγοντας πως θέλει «να πάνε όλα καλά για τη Νέα Υόρκη».

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή μεταστροφή, αφού μέχρι πρότινος ο πρόεδρος τον αποκαλούσε «κομμουνιστή» και απειλούσε με διακοπή χρηματοδότησης ή αποστολή στρατευμάτων στην πόλη.

Διαβάστε ακόμα: Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιοι δισεκατομμυριούχοι θα ωφεληθούν και ποιοι όχι από την εκλογή του

Ο Ζόχραν Μαμντάνι γράφει ιστορία: θα είναι ο νεότερος δήμαρχος της πόλης εδώ και πάνω από έναν αιώνα και ο πρώτος μουσουλμάνος που αναλαμβάνει το αξίωμα.

Η πολιτική του ατζέντα εστιάζει στην αντιμετώπιση της κρίσης προσιτότητας με μέτρα όπως καθολική παιδική φροντίδα, δωρεάν λεωφορεία και αυξημένη φορολογία στους πλουσίους και τις μεγάλες εταιρείες.

Από την αντιπαράθεση στη συνεργασία;

Ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι θα απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο καθώς προετοιμάζεται να αναλάβει καθήκοντα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα κινηθεί «προδραστικά» για να αποτρέψει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, τόνισε ότι ο νέος δήμαρχος «πρέπει να δείξει λίγο σεβασμό στην Ουάσινγκτον» και πρόσθεσε ότι θέλει να τον δει να πετυχαίνει.

Διαβάστε ακόμα: Ζοχράν Μαμντάνι: Πήρε τη νίκη, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Το μετεκλογικό πλάνο για τη Νέα Υόρκη

Από την άλλη, ο Μαμντάνι απάντησε πως είναι έτοιμος να συνεργαστεί όπου αυτό είναι προς όφελος των κατοίκων της πόλης, αλλά θα αντισταθεί σε κάθε ενέργεια που θα τους ζημιώσει.

Η συνάντηση, αν τελικά πραγματοποιηθεί, θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Νέας Υόρκης και τη σχέση της με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Από την πορεία αυτής της συνεργασίας μπορεί να εξαρτηθεί η καθημερινότητα εκατομμυρίων Νεοϋορκέζων